Barcelona berhasil mempertahankan catatan sempurna di Liga Spanyol, setelah meraih kemenangan besar atas tuan rumah Valencia dengan skor 5-0 pada pekan keempat kompetisi.

Lima gol Barca lahir lewat kaki Lamine Yamal "dua gol", Fermin Lopez, Raphinha, dan Pedri.

Situs "Archivo VAR" yang mengkhususkan diri pada kasus-kasus wasit yang kontroversial, memberikan penilaian terhadap penampilan wasit Diaz de Mera Escuderos, yang memimpin laga tersebut, sebesar 4,75 poin dari 10.

"Archivo VAR" menjelaskan bahwa wasit lapangan memulai pertandingan dengan baik, lalu levelnya menurun secara bertahap, dan ia terus-menerus terpaksa menangani situasi-situasi yang berada di batas pelanggaran.

Diaz berupaya untuk tidak terlalu banyak melakukan intervensi, dan jalannya pertandingan pun memungkinkannya melakukan hal itu, sampai akhirnya Barcelona meningkatkan tempo permainan dan wasit terpaksa lebih banyak bergerak ke arah kedua kotak penalti. Di kedua area itulah terjadi dua situasi paling kontroversial dalam pertandingan.

Situasi pertama terjadi di babak pertama, ketika Rodri kehilangan bola di sekitar tepi kotak penalti, sehingga Danjuma mendapati dirinya berhadapan satu lawan satu dengan kiper Joan Garcia, dan sang penyerang menembak bola dengan agak kesulitan, akibat tekanan Rodri terhadapnya dari belakang.

Ini termasuk salah satu situasi yang berada di batas, karena pemain Barcelona menahan penyerang tersebut pada bagian bahunya secara ringan, tanpa adanya pelanggaran yang benar-benar jelas, dan ini termasuk penalti yang lebih bergantung pada penilaian wasit di dalam lapangan ketimbang intervensi teknologi video.

Adapun situasi kedua, ini memang termasuk situasi yang menuntut intervensi teknologi wasit video, ketika Mafeo menyentuh bola secara ringan, lalu menjatuhkan Raphinha di dalam kotak penalti setelah itu, padahal Raphinha sudah menguasai bola dan mampu melanjutkan permainan seandainya tidak dijatuhkan.

Archivo VAR menegaskan "Ini termasuk salah satu situasi yang menunjukkan bahwa menyentuh bola tidak membebaskan pemain dari melakukan pelanggaran. Ini penalti. Meskipun Mafeo menyentuh bola, pelanggarannya telah menghalangi pemain Brasil tersebut untuk melanjutkan permainan".

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