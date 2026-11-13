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Gavi, bintang klub Barcelona, mengalami minimnya menit bermain pada musim ini di bawah arahan pelatihnya asal Jerman, Hansi Flick.

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Surat kabar Marca menyebutkan, "Meski minim bermain, baik Barcelona maupun Flick tidak memikirkan kepergian Gavi, dan pemain itu sendiri pun tidak ingin pergi."

Tidak ada krisis terkait Gavi. Inilah yang ditegaskan oleh orang-orang dekat pemain muda tersebut maupun klub Barcelona, meski ia hanya sedikit bermain dan ingin mendapatkan peran yang lebih besar. Namun, kelanjutan kariernya bersama tim Catalan tidak sedang terancam saat ini.

Hal itu tidak berubah oleh ketertarikan klub-klub besar Eropa terhadap situasi Gavi dan upaya mereka menanyakan sikapnya, sebab pemain internasional itu akan melanjutkan perjalanan kariernya bersama Barcelona. Masa depannya tidak pernah menjadi bahan pembahasan di meja manajemen olahraga, dan pemain itu sendiri sama sekali tidak memikirkan kepergian dari klub Catalan tersebut.

Gavi telah bermain selama 229 menit yang tersebar dalam 9 pertandingan di seluruh ajang musim ini, dengan rincian 5 kali di La Liga dan 4 kali di Liga Champions, serta hanya memulai sebagai starter dalam dua pertandingan.

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Gavi, gelandang Barcelona, membayar harga persaingan ketat di lini tengah tim Catalan. Sebab, meskipun Hans Flick mengandalkannya serta menghargai bakat sepak bola dan kepribadiannya, pelatih asal Jerman itu jarang memanfaatkannya, mengingat duet gelandang poros utama terdiri dari Pedri dan Rodri.

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Jika Pedri atau Rodri absen, Marc Bernal menjadi pilihan pengganti pertama, seperti yang terjadi pada laga pekan lalu melawan Atletico Madrid.

Gavi, yang meniti jenjang kelompok usia di klub Real Betis, bergabung dengan akademi La Masia pada tahun 2015.

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Gavi juga bisa bermain di posisi playmaker, tetapi posisi itu diisi selama bulan-bulan awal musim oleh Fermin Lopez dan Dani Olmo. Adapun di sayap kiri, posisinya diisi secara bergantian oleh Anthony Gordon dan Karim Adeyemi.

Namun, situasi ini tidak mengancam kelanjutan karier Gavi, yang berusia 22 tahun, di Stadion Spotify Camp Nou. Sebab, baik Barcelona, Flick, maupun pemain itu sendiri, yang telah bermain dalam 175 pertandingan dengan seragam tim Catalan, tidak memikirkan untuk mengubah suasana dan pergi.

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Hal itu terjadi meski berbagai laporan di Italia dan Jerman menyebutkan ketertarikan sejumlah klub untuk merekrut Gavi, di antaranya Napoli dan Bayern Munich.

Gavi tidak merasa puas dengan perannya saat ini, tetapi ia yakin dengan kemampuannya untuk merebut lebih banyak menit bermain seiring berjalannya musim. Flick pun berharap bisa memberinya kesempatan itu, karena jadwal pertandingan pada periode mendatang akan sangat melelahkan dan padat, sehingga membuatnya yakin akan kemampuannya untuk melakukan lebih banyak rotasi di antara para pemainnya.

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Pelatih asal Jerman itu juga memuji kepribadian pemain mudanya, yang tidak menyerah dan tidak melempar handuk meski dalam situasinya saat ini. Sebab, motivasinya, begitu pula jiwa kesetiakawanannya, berada pada tingkat tertinggi.

Minimnya peluang yang didapatkan Gavi tidak memengaruhi hubungan eratnya dengan pelatih asal Jerman tersebut. Gavi mengakui bahwa Flick ibarat seorang ayah baginya, hal yang tampak dalam pelukan yang mempertemukan keduanya pada akhir pekan lalu, setelah Barcelona memastikan kemenangannya atas Atletico Madrid di Stadion Metropolitano.