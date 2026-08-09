Arsenal kini terbuka untuk menjual pemain Brasil miliknya, Gabriel Martinelli, setelah menyelesaikan transfer rekan senegaranya, Bruno Guimaraes, dari Newcastle dengan nilai 75 juta pound sterling.

Pemain Brasil tersebut memperkuat lini tengah Arsenal yang sudah dihuni pemain-pemain seperti Declan Rice, Martin Odegaard, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Eberechi Eze, dan Myles Lewis-Skelly.

Arsenal juga memperkuat opsi pelatih Mikel Arteta di sisi sayap, dengan merekrut Christos Tzolis dalam transfer senilai 34 juta pound sterling dari klub Club Brugge.

Arteta juga menyetujui kepindahan pemain internasional Yunani tersebut setelah mengizinkan Leandro Trossard hengkang dalam transfer senilai 15 juta pound sterling ke Besiktas.

Namun Trossard bukan satu-satunya pemain sayap Arsenal yang dikaitkan dengan kepindahan dari Stadion Emirates, karena Martinelli juga menjadi kandidat yang berpotensi hengkang menurut surat kabar Inggris "Metro".

Pemain Brasil itu dianggap sebagai salah satu pilar utama Arsenal, di mana ia telah tampil dalam 278 pertandingan bersama tim London tersebut di semua ajang.

Namun Martinelli kesulitan untuk memberikan dampak pada musim lalu, di mana ia hanya mencetak satu gol dalam 30 pertandingan Liga Primer Inggris, dan diperkirakan akan berada di bawah pemain baru Tzolis dalam urutan pilihan Arteta.

Surat kabar tersebut mengisyaratkan bahwa Arsenal menerima tawaran menggiurkan dari Galatasaray untuk memanfaatkan jasa Martinelli.



