Negosiasi Inter Milan untuk mendatangkan Moussa Diaby, pemain Al-Ittihad Jeddah, mengalami komplikasi pada bursa transfer saat ini, setelah negosiasi mencapai jalan yang lebih sulit.

Menurut situs Foot Mercato yang mengutip Sky Italia, kesepakatan Diaby menjadi rumit bagi Inter, setelah hingga kini belum tersedia kondisi yang tepat yang memungkinkan kedua belah pihak mencapai kemajuan nyata dalam negosiasi.

Dengan tersendatnya jalur ini, Inter mulai mempertimbangkan kembali opsi-opsi lain untuk memperkuat sisi kanan, di mana nama pemain Argentina Nicolas Gonzalez, pemain Juventus, masih hadir dalam daftar nama yang dikaji klub Italia tersebut.

Pada saat yang sama, nama pemain Inggris Djed Spence, pemain Tottenham, kembali muncul di lingkungan internal Inter, setelah sebelumnya sempat masuk dalam perhitungan klub.

Menurut sumber yang sama, pemain internasional Inggris itu bisa meninggalkan Tottenham dengan harga 30 juta euro, dengan kemungkinan penambahan 5 juta euro lagi dalam bentuk insentif dan bonus yang terkait dengan kesepakatan tersebut.

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