Klub Barcelona bergerak untuk mendatangkan salah satu pemain menonjol di skuad Arsenal guna memperkuat posisi penyerang murni sepanjang musim ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Barcelona bergerak untuk merekrut Gabriel Jesus, penyerang Arsenal, sebagai alternatif di posisi ujung tombak, setelah gagal mendatangkan Julian Alvarez saat ini akibat penolakan dari Atletico Madrid.

Kontrak penyerang asal Brasil itu dengan Arsenal berakhir pada tahun 2027, sehingga klub Catalan tersebut memilihnya untuk mengisi kekosongan lini serang yang ditinggalkan oleh kepergian pemain Polandia, Robert Lewandowski.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa peran terbatas yang dijalani Gabriel Jesus bersama juara Liga Primer Inggris saat ini, di tengah keberadaan Kai Havertz dan Viktor Gyokeres di depannya, mendorongnya untuk mencari solusi guna hengkang.

Pemain Brasil itu selalu bermimpi bermain bersama Barcelona sejak masih berada di skuad Palmeiras, klub yang ia tinggalkan untuk pindah ke Liga Inggris pada tahun 2016, dan ia kini menekan agar tercapai kesepakatan final dan mengenakan seragam Catalan.

Barcelona telah memeriksa kondisi medis Gabriel Jesus setelah cederanya berupa robekan ligamen anterior lutut kirinya pada Januari 2025, namun ia telah pulih sepenuhnya.

Rekam jejak Jesus dalam mencetak gol pun tak menimbulkan keraguan sama sekali, karena ia mencetak 95 gol dalam 236 pertandingan bersama Manchester City antara tahun 2016 dan 2022 di bawah asuhan pelatih Pep Guardiola, serta mencetak 33 gol dalam 123 pertandingan bersama Arsenal antara tahun 2022 dan 2026.

Perlu dicatat bahwa langkah Barcelona untuk merekrut Gabriel Jesus tidak bertentangan dengan kemungkinan mendatangkan Julian Alvarez di masa depan, karena ketertarikan Barca terhadap penyerang Argentina di skuad Atletico Madrid itu masih tetap ada, dengan catatan hal itu akan terjadi pada periode transfer lain.



Dalam konteks yang sama, Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di jejaring "X": "Barcelona mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Gabriel Jesus dari Arsenal. Transfer ini sudah rampung."

Ia menambahkan: "Pemeriksaan medis telah dijadwalkan besok Senin, dan Arsenal akan mendapatkan paket finansial senilai 10 juta euro, ditambah variabel, sebagai imbalan atas transfer permanen Jesus ke Barcelona."

Ia melanjutkan: "Gabriel Jesus akan bepergian untuk menjalani pemeriksaan medis, setelah mendapatkan izin dari Arsenal."





Ia menutup: "Gabriel Jesus akan menandatangani kontrak selama dua tahun dengan Barcelona. Kesepakatan itu juga mencakup opsi perpanjangan satu tahun tambahan hingga tahun 2029."



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