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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Setelah kesalahan fatal, legenda Manchester United menuntut penghapusan teknologi VAR

Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
W. Rooney
Inggris

Wayne Rooney, legenda Manchester United, menuntut penghapusan teknologi video, menyusul kekalahan kontroversial yang dialami timnya dari City, dengan skor tanpa balas, di Stadion Old Trafford, pada pekan keempat Premier League.

Gol Haaland di babak kedua sudah cukup untuk memberikan kemenangan bagi tim asuhan pelatih Enzo Maresca, meski gol tersebut menuai kontroversi besar. 

Gol itu awalnya dianulir karena bendera asisten wasit yang menandakan adanya offside, sebelum wasit video turun tangan dan merekomendasikan untuk mengesahkannya. Namun, tayangan ulang setelah itu memperlihatkan bahwa Enzo berada dalam posisi offside, setelah ia mencoba mengarahkan bola dengan kepalanya menuju gawang.

Surat kabar Mirror memuat pernyataan Rooney, yang mengatakan, "Jelas ada offside. Martinez terpengaruh oleh pergerakan Enzo, dan ia berada dalam posisi offside."

Setelah insiden tersebut, komite wasit profesional mengeluarkan pernyataan yang di dalamnya mereka meminta maaf dan mengakui bahwa gol itu seharusnya dianulir.

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Rooney menegaskan, "Saya benar-benar sudah muak dengan teknologi wasit video. Menurut saya itu buruk sekali. Teknologi itu mencabut seluruh emosi dan energi yang menjadi ciri permainan sepak bola."

Ia menambahkan, "Tidak melihat itu dan tidak menyadari bahwa Enzo berada dalam posisi offside adalah sesuatu yang dipahami dan diketahui oleh siapa pun yang pernah bermain sepak bola di level mana pun. Melakukan kesalahan seperti ini sungguh membingungkan."

Gol Haaland bukanlah satu-satunya momen kontroversial di Stadion Old Trafford, karena bintang Manchester City, Phil Foden, juga diusir keluar lapangan akibat menendang Bruno Fernandes.

Pelatih Maresca mengakui, seusai pertandingan, bahwa Foden layak mendapat kartu merah, tetapi pada saat yang sama ia menilai bahwa gelandang Manchester United itu semestinya juga menerima hukuman serupa dan meninggalkan lapangan karena perannya dalam insiden tersebut.

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