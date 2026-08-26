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Setelah keputusan pencoretannya: PSG tentukan sikap soal perpanjangan kontrak Dembele

Transfers
Lille vs Paris Saint-Germain
Lille
Paris Saint-Germain
Ligue 1
O. Dembele
Prancis

Kontroversi soal keputusan mengistirahatkannya

Sebuah laporan media pada hari Rabu ini mengungkap sikap Paris Saint-Germain terkait perpanjangan kontrak pemain Prancisnya, Ousmane Dembele, di tengah kondisinya saat ini.

Masa depan peraih Ballon d'Or ini kembali menjadi sorotan dalam beberapa jam terakhir setelah keputusan klub untuk mengistirahatkannya pada laga timnya melawan Lille.

Keputusan tegas dari manajemen klub asal Paris tersebut muncul setelah tersandung pada pekan pertama menghadapi Rennes dengan hasil imbang (2-2), padahal sebelumnya tim sempat tertinggal dua gol tanpa balas.

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 Dembele sebelumnya telah digantikan di antara dua babak pada laga tersebut bersama rekannya Khvicha Kvaratskhelia, hingga akhirnya diputuskan untuk mencoretnya secara resmi dari pertandingan berikutnya dengan tujuan mengistirahatkannya, sementara laporan-laporan lain mengisyaratkan bahwa langkah tersebut merupakan hukuman bagi sang pemain akibat penurunan performanya.

 Hal ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru seputar kondisinya, terlebih karena klub asal Paris tersebut telah bekerja sama dengan para agen bisnisnya sejak beberapa bulan terakhir untuk memperpanjang kontraknya.

 Tujuannya adalah menambah satu atau dua tahun pada kontraknya, sehingga membuatnya tetap bersama Paris Saint-Germain hingga tahun 2029 atau 2030.

Di Paris, tidak ada kekhawatiran berarti mengenai situasi ini. Pemain dan klub sepakat untuk melanjutkan kemitraan, dan negosiasi berjalan secara positif.

 Negosiasi tersebut akan dihentikan sementara selama periode akhir bursa transfer musim panas, sebelum dilanjutkan kembali setelah bursa ditutup, menurut jaringan "RMC Sport".

Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora


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