Setelah kepergiannya dari Oman.. Queiroz mengungkap kepada Kooora kebenaran tentang tawaran dari Arab Saudi dan Ghana

Pelatih Portugal Carlos Queiroz, mantan pelatih timnas Oman, mengungkap fakta terkait kabar bahwa ia menerima tawaran untuk melatih Arab Saudi dan Ghana di Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada musim panas tahun depan.

Keberlanjutan pelatih asal Prancis Hervé Renard bersama timnas Arab Saudi kini tidak lagi sepenuhnya pasti, menyusul hasil negatif “Al-Akhdar” pada jeda internasional terakhir, setelah kalah dari Mesir dan Serbia, yang memicu kekhawatiran بشأن مستوى tim.

Laporan media menyebut federasi sepak bola Arab Saudi mungkin mempertimbangkan untuk merekrut pelatih lain guna memimpin timnas di Piala Dunia, sementara laporan lain menegaskan Renard sendiri bisa saja meminta dibebastugaskan dari tugas tersebut.

Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Ghana tengah mencari pelatih baru sebagai pengganti Otto Addo yang diberhentikan, setelah performa tim Black Stars memburuk, terutama karena gagal lolos ke Piala Afrika 2025.

Dua pekan lalu, Queiroz memutus kontraknya dengan timnas Oman atas dasar kesepakatan bersama, meski kontraknya semula berlaku hingga Juni mendatang. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai keterkaitan langkah tersebut dengan kemungkinan melatih tim yang akan tampil di Piala Dunia berikutnya, terlebih pelatih Portugal itu memiliki pengalaman internasional yang besar.

Queiroz kepada Kooora: tidak ada negosiasi dengan Arab Saudi atau Ghana

Namun Queiroz mengatakan, dalam pernyataan khusus kepada situs Kooora yang berada di bawah “Footballco”, hari Kamis ini, bahwa ia tidak menerima tawaran apa pun dari federasi Arab Saudi maupun Ghana untuk melatih timnas mereka di Piala Dunia mendatang.

Pelatih Portugal senior itu menjelaskan, “Kepergian saya dari timnas Oman tidak ada kaitannya dengan ketertarikan dari pihak lain mana pun.”

Mantan pelatih Real Madrid itu menambahkan, “Saya hanya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas cara saya disambut dan diperlakukan di Oman, baik oleh para pejabat maupun para suporter.”

Ia melanjutkan, “Tidak ada komunikasi apa pun antara saya dan federasi Arab Saudi, dan tidak ada seorang pun dari Ghana yang berbicara kepada saya.”

Queiroz menegaskan bahwa kepergiannya dari timnas Oman “disebabkan oleh situasi keamanan yang tidak stabil yang dialami kawasan Teluk akibat perang, dan tidak ada alasan lain.”

4 kali tampil di Piala Dunia

Queiroz, yang berusia 73 tahun, memiliki riwayat karier yang panjang, terutama di Asia dan Afrika, yang membuatnya menjadi salah satu kandidat tetap untuk menangani tim nasional dari kedua benua tersebut di Piala Dunia.

Di Asia, Queiroz pernah melatih tim nasional Uni Emirat Arab, Iran (dalam dua periode), Qatar, dan Oman. Di benua Afrika, Queiroz meninggalkan jejaknya bersama tim nasional Mesir, selain pengalaman lain bersama Afrika Selatan pada awal abad ini.

Selain itu, ia melatih tim nasional negaranya, Portugal, pada periode Juli 2008 hingga September 2010, serta Kolombia dari Februari 2019 hingga Desember 2020.

Queiroz juga tampil di empat edisi terakhir Piala Dunia: 2010 bersama Portugal, serta 2014, 2018, dan 2022 sebagai pelatih kepala Iran.

Setelah pernyataannya mengenai tidak adanya komunikasi dengan tim nasional mana pun saat ini, Queiroz mendekati kemungkinan absen dari Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam dua dekade.