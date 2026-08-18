Laporan media menyebutkan bahwa Newcastle United telah memasuki negosiasi serius untuk mendatangkan gelandang Manchester City, dalam langkah yang bertujuan memperkuat skuad dengan transaksi berpengalaman tinggi sebelum jendela transfer musim panas ditutup.

Newcastle berupaya membangun kembali skuadnya setelah menerima pukulan telak akibat sejumlah bintang terbaiknya dibajak oleh klub-klub rival. Duet lini tengah luar biasa mereka, Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali, hengkang ke London Utara untuk bergabung dengan Arsenal dan Tottenham secara berurutan, sementara winger Inggris Anthony Gordon pergi menjalani petualangan baru bersama Barcelona, sehingga menyisakan lini tengah klub dalam kondisi terkuras parah.

Menurut yang diberitakan surat kabar "Athletic", Nico Gonzalez menjadi target utama pasukan yang dipimpin pelatih Jerman Matthias Jaissle untuk menutupi absennya para pemain berpengaruh tersebut. Pemain Spanyol berusia 24 tahun itu bergabung dengan skuad Citizens pada Februari 2025 dari Porto dalam transaksi senilai 52 juta pound sterling.

Lulusan akademi "La Masia" milik Barcelona itu telah bermain di 41 pertandingan sepanjang musim 2025-2026, sehingga total penampilannya mencapai 59 laga dengan kostum City. Namun, ia keluar dari rencana pelatih Pep Guardiola setelah Rodri kembali dari cedera ligamen silang, kemudian hanya duduk di bangku cadangan di bawah kepemimpinan pelatih Enzo Maresca saat kekalahan tanpa balas 0-3 dari Arsenal pada laga Community Shield Minggu lalu, di mana ia tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-78.

Meski perannya di dalam tim menurun, pemain muda itu menyatakan awal bulan ini bahwa ia tidak menghadapi krisis apa pun terkait menit bermainnya, namun kini ia semakin dekat untuk menjadi rekrutan ketujuh Newcastle selama bursa transfer saat ini.

Newcastle telah merampungkan enam transaksi musim panas, di antaranya duet gelandang muda Alagie Bamba (20 tahun) dan Sean Storr (18 tahun), akan tetapi merekrut Nico akan memberi tim opsi yang lebih berpengalaman dan lebih mengenal atmosfer Liga Premier Inggris secara langsung.

Perlu dicatat bahwa Newcastle memulai perjalanannya di Premier League dengan laga yang dinantikan melawan Liverpool pada Minggu mendatang, sementara Manchester City memulai kampanyenya pada hari yang sama dengan menjamu Bournemouth, pertandingan yang akan dijalani tim tanpa bintangnya Rodri setelah rampungnya kepindahannya ke Barcelona.