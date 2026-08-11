Setelah kepergian Guardiola, Owen prediksi posisi mengejutkan untuk Manchester City di Premier League

Bintang Liverpool dan Manchester United, Michael Owen, meyakini bahwa Arsenal adalah kandidat terkuat untuk mempertahankan gelar Liga Primer Inggris musim ini, seraya mengungkapkan prediksinya soal enam tim teratas.

Owen mengatakan dalam pernyataannya kepada surat kabar "Metro": "Saya rasa bisa jadi ada beberapa pesaing untuk perebutan gelar musim ini."

Ia menambahkan: "Jika Anda melihat perolehan poin Arsenal, Anda akan mendapati bahwa itu tidak sampai 90-an poin, jadi mereka hanya perlu sedikit mundur, dan dengan tidak tampilnya Chelsea di Eropa, mereka bisa melancarkan tantangan."

Ia melanjutkan: "Arsenal jelas merupakan kandidat terkuat, tetapi tidak dapat dipastikan bahwa mereka akan menang dengan mudah."

Owen memprediksi bahwa Liverpool dan Chelsea akan menjadi pesaing terdekat Arsenal musim ini.

Owen melanjutkan: "Musim lalu tidak begitu hebat di Liverpool, gaya permainannya tidak sebagus sebelumnya, dan mereka kebobolan terlalu banyak gol."

Ia melanjutkan: "Namun kepergian Slot dan datangnya Iraola sebagai penggantinya berarti gaya permainan yang baru. Memang benar ia menghadirkan banyak sensasi berkat gayanya di Bournemouth, tetapi Liverpool adalah klub yang jauh lebih besar, dan tekanannya kini semakin meningkat."

Owen menambahkan terkait harapan Chelsea untuk meraih gelar: "Chelsea kembali menggelontorkan dana besar pada bursa transfer, tetapi mungkin kali ini mereka memiliki pelatih yang mampu mengendalikan ruang ganti dan mengeluarkan yang terbaik dari para pemain, agar mereka bermain sebagai satu tim dan konsisten."

Ia menuturkan: "Tidak tampil di sepak bola Eropa merupakan faktor penting, dan itu semestinya memberi mereka peluang untuk tampil baik sepanjang musim."

Ketika ditanya soal prediksinya untuk enam tim teratas di Premier League musim mendatang, ia berkata: "Pada tahap ini, saya akan memilih Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, lalu Tottenham."

Manchester City bersama pelatih barunya, Enzo Maresca, memulai babak baru setelah kepergian pelatih legendarisnya Pep Guardiola, yang menciptakan era istimewa di dalam klub berjuluk The Citizens itu sepanjang 10 musim yang tidak pernah keluar dari tiga besar.



















