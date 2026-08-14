Setelah kepergian ayahnya, pelatih Messi menyampaikan permintaan khusus kepada semua orang

Gerardo Hoyos, direktur teknik klub Amerika Serikat Inter Miami, menegaskan pentingnya menghormati privasi kapten tim Lionel Messi selama masa kembalinya ke lapangan hijau usai tragedi meninggalnya sang ayah, Jorge Messi.

Jorge Messi mengembuskan napas terakhir pada 8 Agustus lalu di salah satu rumah sakit di Kota Rosario, wilayah tengah Argentina, dalam usia 68 tahun.

Hoyos mengatakan dalam pernyataan yang ia sampaikan pada Jumat, sebagaimana dikutip situs ESPN: "Saya rasa segala sesuatu harus berjalan dan berlangsung secara bertahap; ada luka mendalam di dalam diri pemain ini, dan itu bukan hal yang bisa berubah dalam semalam."

Pelatih asal Argentina itu menambahkan: "Karena itu, menurut saya diam adalah pendekatan terbaik saat ini; keheningan, ketenangan, dan kedamaian, agar ia bisa menemukan ruangnya sendiri. Kewajiban kami adalah berdiri di sisinya dan berbagi keheningan ini bersamanya. Bagi saya, keheningan adalah hal yang sangat penting, dan pada akhirnya itulah yang membantu seseorang menemukan jalannya untuk terus melangkah maju. Dia benar-benar manusia yang luar biasa dan memiliki keluarga yang luar biasa pula."

Messi tiba dengan pesawat pada Sabtu malam lalu di kota kelahirannya, Rosario, di mana laporan-laporan media Argentina menyebutkan kehadirannya dalam prosesi penghormatan khusus untuk almarhum, sebelum kembali lagi ke Miami dan bergabung dengan latihan tim serta tampil dalam laga Leagues Cup melawan klub Meksiko, Leon, pada Rabu di stadion "New Arena".

Bintang Argentina itu memulai laga melawan Leon dari bangku cadangan, sebelum masuk sebagai pemain pengganti di awal babak kedua untuk memainkan 45 menit kedua, di mana ia mendapatkan sambutan meriah dengan berdirinya para suporter di tribun begitu ia turun ke lapangan.

Hoyos mengomentari komitmen Messi terhadap tim dengan mengatakan: "Tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkannya secara utuh; saya tidak menemukan deskripsi yang bisa mengungkapkan nilainya sebagai manusia. Di sini kami tidak sedang membicarakan nilainya sebagai pemain sepak bola, melainkan nilainya sebagai manusia luar biasa yang memiliki hati yang besar. Kata-kata terkadang sama sekali tidak cukup."

Messi mengikuti latihan bersama pada Jumat pagi bersama rekan-rekannya yang lain, dalam rangka persiapan Inter Miami menghadapi Nashville pada Sabtu dalam ajang Major League Soccer.

Ketika ditanya mengenai bagaimana ia mengatur menit bermain Messi dan cara berkomunikasi dengan kapten tim itu dalam pertandingan-pertandingan mendatang, pelatih Inter Miami kembali menegaskan pentingnya menghormati privasi dan keheningan.

Hoyos menjelaskan: "Ada hal-hal yang bersifat sangat pribadi dan mendalam, sama seperti masing-masing dari kalian memiliki urusan pribadinya sendiri. Seandainya saya datang kepada kalian dan mengajukan serangkaian pertanyaan pribadi, jawaban kalian pasti: ini adalah urusan pribadi."

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Itulah sebabnya saya berbicara tentang keheningan, karena itu adalah nilai yang tidak dihargai banyak orang; orang-orang suka berbicara dan terus-menerus menyampaikan pendapat. Namun bagi saya pribadi, ini soal penghormatan sejati terhadap batasan-batasan itu. Dia hanyalah seorang manusia yang sedang melalui masa sulit, dan itu adalah hal yang sepenuhnya wajar, serta kami menghormatinya sepenuh mungkin."

Perlu dicatat bahwa usai menjalani laga pada Sabtu di stadion "Geodis Park" melawan Nashville, Inter Miami akan menghadapi Philadelphia Union pada Rabu mendatang.