Atletico Madrid menerima pukulan telak jelang pertandingan yang dinanti melawan Barcelona, setelah dipastikan absennya bek asal Argentina, Cristian Romero, dari laga yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang, akibat cedera otot yang juga akan membuatnya absen dari pemusatan latihan tim nasional negaranya selama jeda internasional berikutnya.

Diego Simeone kehilangan salah satu pilar pertahanan terdepannya dalam pertandingan yang bisa memberi Atletico peluang mengakhiri fase saat ini di puncak klasemen Liga Spanyol, jika berhasil mengatasi tim asuhan Hansi Flick.

Romero mengalami masalah otot yang membuatnya absen pada dua pertandingan melawan Bayern Munich, Selasa, dan Levante, Sabtu lalu, setelah sebelumnya menjalani latihan sepanjang pekan sebagai persiapan tampil sebagai starter menghadapi tim asal Valencia tersebut, sebelum cedera memaksanya keluar dari perhitungan Simeone.

Menurut surat kabar "Marca", kerugian Atletico tidak hanya terbatas pada pertandingan melawan Barcelona, karena kapten timnas Argentina ini juga akan absen dari dua laga persahabatan melawan Uruguay dan Kosta Rika, yang dijadwalkan pada 13 dan 17 November ini.

Pertandingan berikutnya ATM LaLiga 15.00 BAR

Absennya Cristian Romero ini datang beberapa jam setelah Barcelona mengumumkan absennya bintang lini tengah mereka saat ini dan mantan pemain Los Rojiblancos, Rodri, dari pertandingan yang dinanti di LaLiga, akibat cederanya pada pertandingan melawan Aston Villa kemarin Selasa.

Absen yang berpengaruh sejak awal musim

Absennya Romero merupakan kerugian besar bagi Atletico, mengingat pengaruh defensif yang ditinggalkannya sejak bergabung dengan tim, setelah dengan cepat berubah menjadi salah satu pemimpin proyek baru, meski baru menjalani 8 pertandingan, dengan rincian 6 laga di Liga Spanyol dan dua di Liga Champions Eropa.

Bek asal Argentina yang sebelumnya pernah memimpin lini belakang Tottenham ini merupakan target lama tim pelatih Atletico, dan membuktikan sejak kedatangannya ke stadion "Metropolitano" pentingnya dirinya di dalam tim, hal yang tampak jelas selama absennya dari pertandingan melawan Bayern Munich.

Cedera saat ini merupakan kelanjutan dari masalah otot yang dialaminya selama pertandingan melawan Espanyol, setelah ia meminta diganti pada pertandingan tersebut, sebelum surat kabar "Marca" mengungkapkan bahwa ia membutuhkan sekitar 10 hari untuk pulih, lalu kembali ke lapangan dan kemudian mengalami cedera kambuhan baru.