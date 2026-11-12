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Timnas Inggris memastikan tempatnya di babak perempat final UEFA Nations League, setelah mengalahkan tamunya Kroasia dengan skor 2-1 di Stadion Wembley, Kamis malam.

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Morgan Rogers mencetak gol keunggulan bagi Inggris pada menit ke-24, sebelum Kroasia menyamakan kedudukan di menit ke-59 melalui Petar Sucic.

Inggris memperoleh tendangan penalti pada menit ke-64 yang dieksekusi dengan sukses oleh sang kapten Harry Kane, sehingga koleksi poin Inggris bertambah menjadi 12 poin, unggul 3 poin atas Spanyol yang memuncaki klasemen.

Sementara itu, koleksi poin timnas Kroasia tertahan di angka 3 poin, dan gagal membalas kekalahan di kandang sendiri dari Inggris dengan skor 0-7 pada bulan lalu.

Surat kabar Mundo Deportivo memaparkan momen-momen paling penting dalam pertandingan ini, di mana timnas Kroasia memulai dengan baik, setelah bermain demi harga diri mereka, menyusul kekalahan telak dengan skor 0-7 dari Inggris di kota Rijeka pada 3 Oktober lalu.

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Namun timnas Three Lions berhasil menguasai jalannya permainan, dan Morgan Rogers-lah yang memberikan keunggulan dalam skor bagi timnas Inggris, peraih peringkat ketiga di Piala Dunia 2026.

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Harry Kane menjadi pemula serangan tersebut, setelah mengoper bola ke Jude Bellingham, yang selanjutnya menyiapkannya untuk Morgan Rogers, dan lini pertahanan Kroasia gagal mencegah gelandang Chelsea itu dari mencetak gol keunggulan pada menit ke-24.

Anthony Gordon, pemain Barcelona, memperoleh dua peluang bagus, tetapi kedua tembakannya melebar jauh dari gawang.

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Para pemain asuhan pelatih Thomas Tuchel tidak mampu menambah keunggulan mereka, bahkan pemain Petar Sucic berhasil menyamakan kedudukan, memanfaatkan kesalahan dari Jarell Quansah, yang mencoba menghalau bola ke belakang. Gol penyama kedudukan itu tercipta pada menit ke-59.

Di malam istimewanya, Harry Kane menjadi penentu, setelah mencetak gol dari tendangan penalti menyusul pelanggaran berupa tarikan terhadap Quansah oleh Ivan Smolcic.

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Setelah peninjauan ulang melalui teknologi wasit video asisten, wasit pertandingan memutuskan memberikan tendangan penalti, sehingga kapten Inggris mengeksekusinya dengan sukses, mencetak gol kemenangan.

Dengan masuknya Luka Modric mulai menit ke-76, penampilan timnas Kroasia membaik secara signifikan, dan mereka berhasil menciptakan sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menyamakan kedudukan, tetapi mereka tidak mampu mewujudkannya.

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Dengan demikian, timnas Inggris memastikan diri lolos ke babak delapan besar, sebelum bertandang ke Spanyol, Minggu mendatang, di Stadion Metropolitano, di mana puncak klasemen Grup Tiga dari Level Pertama akan dipertaruhkan.