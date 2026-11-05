Setelah kemenangan sembilan gol Como, apa saja kemenangan terbesar dalam sejarah Liga Champions Eropa?

Format modern Liga Champions Eropa, sejak dimulai pada 1992, telah menyaksikan sejumlah kemenangan bersejarah dengan selisih gol yang besar, tetapi daftar hasil termencolok tetap terbatas, karena hanya sedikit tim yang berhasil menuntaskan laga mereka dengan selisih tujuh gol atau lebih.

Kemenangan telak yang diraih Como asal Italia atas Lens asal Prancis dengan skor 9-1, kemarin Rabu dalam jornada keempat fase liga musim ini, menambahkan babak baru pada daftar tersebut, setelah menjadi tim kedua yang mencetak 9 gol dalam satu pertandingan sepanjang sejarah kompetisi, menyusul Bayern Munich yang menghancurkan Dinamo Zagreb dengan skor 9-2 pada September 2024.

Menurut laporan jaringan statistik "Opta", Como, yang diarsiteki pelatih Spanyol Cesc Fabregas, menjadi tim pertama yang mencetak 9 gol di kandang lawan di Liga Champions sejak Feyenoord, yang menang atas Olympiacos dengan skor 9-0 pada September 1971, ketika turnamen ini dikenal dengan nama Piala Eropa.

Laga kemarin juga menyaksikan penampilan gemilang pemain Yunani Tasos Douvikas, yang mencetak hat-trick, sehingga menjadi pemain Yunani ketiga yang meraih pencapaian ini sepanjang sejarah Liga Champions, setelah Kostas Mitroglou bersama Olympiacos melawan Anderlecht pada Oktober 2013, dan Vangelis Pavlidis bersama Benfica melawan Barcelona pada Januari 2025.

Kemenangan terbesar dengan selisih 8 gol

Daftar ini mencakup tiga pertandingan yang berakhir dengan selisih 8 gol, yaitu:

- Liverpool 8-0 Besiktas, 6 November 2007.

- Real Madrid 8-0 Malmo, 8 Desember 2015.

- Lens 1-9 Como, 4 November 2026.

Liverpool adalah tim pertama yang mencetak 8 gol dalam satu pertandingan di Liga Champions Eropa, setelah menghancurkan Besiktas di Stadion Anfield pada November 2007.

Peter Crouch mencetak dua gol, sementara Yossi Benayoun mencetak hat-trick.

Pertandingan itu menyaksikan Liverpool mencetak 6 gol di babak kedua, sehingga menjadi tim pertama yang mencapai angka ini dalam satu pertandingan di Liga Champions, sebelum Lyon mengulangi pencapaian tersebut kemudian dalam kemenangannya atas Dinamo Zagreb dengan skor 7-1 pada 2011.

Setelah 8 tahun, pelatih Rafael Benitez kembali membawa Real Madrid mengulang hasil yang sama, setelah menghancurkan Malmo asal Swedia 8-0 pada Desember 2015.

Pertandingan itu luar biasa pada level individu, karena Cristiano Ronaldo mencetak 4 gol, dan Karim Benzema menambah 3 gol, sehingga menjadi satu-satunya laga dalam sejarah Liga Champions yang menyaksikan dua pemain berbeda mencetak hat-trick pada pertandingan yang sama.

Ronaldo juga menambah koleksinya menjadi 11 gol di fase grup pada musim itu, sebelum mengakhiri edisi 2015-2016 dengan koleksi 16 gol, pada musim di mana Real Madrid dinobatkan sebagai juara setelah mengalahkan Atletico Madrid lewat adu penalti di final.

Kemenangan dengan selisih 7 gol

Turnamen ini juga menyaksikan 14 pertandingan yang berakhir dengan selisih 7 gol, dengan hasil sebagai berikut:

- Juventus 7-0 Olympiacos, 10 Desember 2003.

- Arsenal 7-0 Slavia Praha, 23 Oktober 2007.

- Marseille 7-0 MSK Zilina, 3 November 2010.

- Valencia 7-0 Genk, 23 November 2011.

- Bayern Munich 7-0 Basel, 13 Maret 2012.

- Shakhtar Donetsk 7-0 BATE Borisov, 21 Oktober 2014.

- Bayern Munich 7-0 Shakhtar Donetsk, 11 Maret 2015.

- Barcelona 7-0 Celtic, 13 September 2016.

- Liverpool 7-0 Maribor, 17 Oktober 2017.

- Liverpool 7-0 Spartak Moskow, 6 Desember 2017.

- Manchester City 7-0 Schalke, 12 Maret 2019.

- Manchester City 7-0 Leipzig, 14 Maret 2023.

- Bayern Munich 9-2 Dinamo Zagreb, 17 September 2024.

- Paris Saint-Germain 7-0 Brest, 19 Februari 2025.