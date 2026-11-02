Real Madrid tidak berencana melakukan transfer baru selama periode bursa transfer musim dingin mendatang, di tengah keyakinan kuat di dalam tubuh klub bahwa skuad saat ini mampu bersaing dan mewujudkan target musim ini, meski berbagai cedera menerpa tim dan munculnya spekulasi yang kian meningkat soal kebutuhan untuk memperkuat sejumlah posisi, terutama lini tengah.

Menurut surat kabar Spanyol "As", manajemen klub Los Blancos tampaknya tidak bersedia mengubah kebijakan yang biasa mereka terapkan di bursa Januari, karena mereka tidak melihat perlunya campur tangan saat ini, dan percaya pada kemampuan Jose Mourinho untuk memimpin skuad yang tersedia guna meraih hasil yang diinginkan.

Di sisi lain, pintu kepergian tetap terbuka bagi setiap pemain yang ingin hengkang, dengan syarat memperoleh persetujuan pelatih asal Portugal itu, meski skenario ini tampak kecil kemungkinannya pada tahap saat ini.

Keyakinan ini muncul kendati ada pembicaraan soal kemungkinan memperkuat lini tengah, namun penampilan tim saat menghadapi Barcelona di Stadion Camp Nou, yang dipimpin oleh Bernardo Silva dan Arda Guler, semakin memperkuat pandangan manajemen bahwa tim memiliki elemen-elemen yang mampu menghadapi tantangan-tantangan mendatang.

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Pada saat Real Madrid menutup kemungkinan merekrut pemain baru pada Januari, manajemen terus memantau secara saksama masa depan sejumlah talenta yang dipinjamkan, terutama Jacobo Ramon dan Nico Paz, dua pemain Como, di samping Rafa Marin dan Victor Munoz.

Manajemen belum memutuskan sikapnya soal pengaktifan opsi memulangkan para pemain ini, karena mereka lebih memilih menunggu hingga musim semi tahun depan, untuk menilai perkembangan masing-masing pemain dan kebutuhan tim sebelum mengambil keputusan akhir.

Nama Jacobo Ramon mencuat sebagai salah satu opsi potensial untuk menggantikan Antonio Rudiger di masa mendatang, tetapi kepulangannya belum menjadi keputusan final.

Berbagai langkah ini, menurut surat kabar tersebut, menegaskan bahwa Real Madrid tidak tergesa-gesa mengambil keputusan terkait bursa transfer, baik soal perekrutan maupun pemanggilan kembali pemain pinjaman, dengan lebih memilih menjaga stabilitas skuad mereka saat ini, dan menyisakan penilaian atas kebutuhan yang sesungguhnya untuk tahap musim berikutnya.