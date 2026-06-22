Setelah kemenangan bersejarah Mesir... Barcelona belum pernah kalah di Piala Dunia

Para pemain FC Barcelona semakin memperkuat kehadiran mereka di Piala Dunia 2026, di mana jumlah kemenangan tim-tim yang diperkuat bintang-bintang "Blaugrana" kini mencapai 7, berkat serangkaian hasil positif pada putaran kedua babak penyisihan grup, terutama kemenangan telak Spanyol atas Arab Saudi (4-0), serta kemenangan bersejarah Mesir atas Selandia Baru (3-1).

Menurut surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo”, Spanyol memuncaki daftar kemenangan baru berkat kemenangan telaknya atas “Tim Hijau Saudi”, dengan partisipasi para bintang Barcelona yang menjadi penentu kemenangan, diikuti oleh Mesir yang meraih kemenangan pertamanya dalam sejarah Piala Dunia berkat kontribusi Hamza Abdel Karim, sementara pertandingan antara Cape Verde dan Uruguay (Araujo) berakhir imbang 2-2.

Babak kedua juga menyaksikan kemenangan telak Belanda atas Swedia (5-1) dengan partisipasi Frenkie de Jong selama 60 menit penuh, serta Brasil atas Haiti (3-0) berkat kontribusi Raphinha yang harus meninggalkan lapangan akibat cedera pada otot paha belakang kaki kanannya, sehingga kedua tim tersebut mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka.

Prancis juga bergabung dalam daftar pemenang setelah mengalahkan Senegal (3-1) dengan partisipasi Jules Koundé, serta Inggris yang meraih kemenangan telak atas Kroasia (4-2) berkat kontribusi Marcus Rashford dan Anthony Gordon, sehingga total kemenangan tim-tim yang diperkuat bintang-bintang Barcelona menjadi tujuh.

Selain kemenangan-kemenangan tersebut, enam tim lain yang diperkuat pemain Barcelona mencatatkan hasil imbang dalam pertandingan mereka, yaitu: Spanyol, Uruguay, Mesir, Brasil, Belanda, dan Portugal, dengan catatan bahwa seorang pemain Barcelona turut berpartisipasi dalam semua pertandingan tersebut kecuali saat melawan Uruguay.