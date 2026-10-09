Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Arab Saudi, menyampaikan pesan singkat usai kemenangan 3-0 atas Al Diriyah, dalam laga pekan kedelapan Liga Roshn Arab Saudi, setelah ia menyumbang satu gol baru yang membawanya selangkah lebih dekat menuju pencapaian bersejarah berupa menembus 1000 gol sepanjang kariernya di dunia sepak bola.

Ronaldo menuliskan pesan melalui akun media sosialnya yang berbunyi: "Misi selesai.. menuju laga berikutnya", sebagai isyarat untuk menutup lembaran pertandingan ini dan fokus pada laga berikutnya bersama timnya.

Bintang Portugal itu menambah koleksi golnya menjadi 980 gol, sehingga ia hanya berjarak 20 gol lagi untuk mencapai batas seribu, angka yang ingin ia raih sebelum menurunkan tirai atas karier profesionalnya.

Dalam ajang Liga Arab Saudi musim ini, Ronaldo telah mencetak gol keempatnya, setelah sebelumnya ia mencetak gol ke gawang Al Riyadh, Al Taawoun, dan Abha, melanjutkan kiprah ofensifnya bersama Al Nassr dalam perjalanannya bersaing memperebutkan gelar.

Kapten Al Nassr itu terus mengejar angka bersejarah tersebut, sementara para pendukungnya menantikan torehan gol-golnya berikutnya, dengan harapan menyaksikan pencapaian luar biasanya dengan seragam klub Arab Saudi tersebut.