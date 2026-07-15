Media Spanyol sangat bersemangat setelah kemenangan yang nyaris tanpa kesulitan atas Prancis di semifinal Piala Dunia. Tim asuhan pelatih Luis de la Fuente dengan mudah mengalahkan Les Bleus dan menang 0-2 berkat gol-gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro.

Marca, media olahraga terbesar dan paling berpengaruh di Spanyol, menulis tentang ‘pertunjukan sepak bola yang tak terlupakan’ dari La Roja. “Tim nasional Spanyol membuka pintu Prado dan Louvre untuk mencapai final Piala Dunia keduanya.”

“Poster pertandingan menampilkan kuartet Prancis, formasi yang mirip Champs-Élysées dengan Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, dan Bradley Barcola. Euforia ada di pihak Spanyol. Prancis, yang kalah dan terkejut, hanya menjadi ancaman saat Mbappé melakukan aksi solo sesekali.”

Media asal Madrid tersebut menobatkan Rodri sebagai pemain yang paling menonjol. Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Fabián Ruiz, dan Dani Olmo juga mendapat pujian.

Yang terakhir ini juga mendapat pujian dari surat kabar Catalan, Diario Sport. “Olmo kembali menunjukkan bakat, kecerdasan, dan kepribadiannya. Bahkan lebih dari itu: ia membuktikan mengapa ia menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menjadi Pemain Terbaik Piala Dunia. Jika Spanyol memenangkan Piala Dunia, hal itu sebagian besar berkat kontribusinya.” Olmo telah memberikan dua assist di Piala Dunia ini, namun belum mencetak gol.

Mundo Deportivo melihat empat legenda Piala Dunia 2010—Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol, dan Xavi—duduk di skybox. “Tim asuhan Vicente del Bosque itu memainkan sepak bola yang indah, tetapi cara tim ini mempermalukan tim Prancis yang hebat itu sungguh bersejarah. Spanyol tidak pernah melepaskan penguasaan bola sedetik pun.”

Menurut AS, akan sulit bagi Spanyol untuk melampaui prestasi mereka sendiri. “Ini adalah pelajaran bagi setiap tim di dunia. Sulit untuk bermain lebih baik lagi, untuk menjinakkan ‘raksasa’ dengan bakat sebesar lawan ini, untuk mengungguli pemain-pemain hebat seperti Mbappé, Olise, atau Dembélé. La Roja berhasil melakukan semua itu dan akan bertanding di final pada Minggu depan di New York/New Jersey. Bintang kedua, keajaiban itu, kini selangkah lebih dekat.”