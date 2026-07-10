Setelah kemenangan... Akankah Jesus kembali menulis babak terakhir Ronaldo bersama Portugal?

Terkadang, seorang pemain hebat tidak membutuhkan gelar baru, melainkan akhir yang sesuai dengan prestasinya. Cristiano Ronaldo, yang telah menorehkan sejarah tak tertandingi bersama Portugal, kini menghadapi salah satu momen paling pahit dalam kariernya setelah tersingkir secara tragis dari Piala Dunia 2026 oleh Spanyol dengan skor 1-0 di babak 16 besar.

Ronaldo telah mengumumkan sebelum turnamen bahwa edisi ini akan menjadi yang terakhir baginya di Piala Dunia, namun ia tidak mengumumkan pensiun dari tim nasional, seolah-olah ia membiarkan pintu terbuka sedikit untuk bab terakhir yang belum ditulis.

Pada saat yang sama ketika timnas Portugal tersingkir dari Piala Dunia, Jorge Jesus muncul sebagai pelatih baru Portugal, sehingga memunculkan pertanyaan: Apakah pria yang mewujudkan impian Ronaldo bersama Al-Nassr ini juga akan menjadi orang yang menciptakan perpisahan internasional yang sempurna baginya?

Jesus yang mewujudkan mimpi di Al-Nassr

Hubungan antara Jesus dan Ronaldo bukanlah hal baru, karena pelatih asal Portugal itu telah bekerja sama dengan kapten “Para Pelaut” selama satu musim penuh di Al-Nassr, Saudi Arabia, dan selama itu ia berhasil mewujudkan apa yang telah dinantikan Ronaldo sejak kedatangannya ke Kerajaan: meraih gelar Liga Roshen.

Gelar tersebut bukan sekadar kejuaraan domestik bagi Ronaldo, melainkan bukti baru atas kemampuannya memimpin timnya menuju puncak meskipun usianya sudah tidak muda lagi, dan Jesus sangat memahami cara memanfaatkan pengalaman sang bintang Portugal serta menempatkannya dalam lingkungan yang memungkinkannya menampilkan performa terbaiknya.

Oleh karena itu, penunjukan Jesus sebagai pelatih kepala tim nasional Portugal memberikan perasaan yang berbeda bagi Ronaldo; ia tidak memulai babak baru dengan pelatih asing, melainkan dengan seseorang yang mengenalnya dengan baik dan memahami potensi, batasan, serta apa yang dapat ia berikan di lapangan.

Kejutan yang Mengubah Segalanya

Ronaldo bermimpi agar Piala Dunia kali ini menjadi panggung besar terakhir dalam karier internasionalnya, dan mengakhiri perjalanannya bersama Portugal dengan cara yang pantas bagi seorang legenda yang telah mengenakan seragam tim nasional selama lebih dari dua dekade, namun kekalahan dari Spanyol menghancurkan mimpi itu dan meninggalkan banyak tanda tanya besar mengenai masa depannya.

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Suasana setelah pertandingan tampak berbeda dari semua kegagalan sebelumnya; semua orang menyadari bahwa kesempatan terakhir di Piala Dunia telah berakhir, dan waktu tidak lagi memberi Ronaldo banyak momen besar.

Meskipun demikian, fakta bahwa ia belum mengumumkan pensiun dari tim nasional menegaskan bahwa sang pemain masih melihat ada sesuatu yang bisa diraih, dan mungkin “sesuatu” itu terkait dengan turnamen lain atau penutup karier yang lebih tenang dan sukses bersama tim nasional.

Apakah Jesus akan memberikan akhir yang sempurna bagi Ronaldo?

Apa yang dimiliki Jesus tidak hanya terbatas pada pengalaman kepelatihan, tetapi juga mencakup kemampuannya dalam mengelola bintang-bintang besar dan menghadapi tekanan. Pelatih asal Portugal ini telah menjelaskan sejak hari pertamanya bahwa nama besar saja tidak menjamin tempat di tim, namun pada saat yang sama ia menegaskan bahwa kualitas adalah tolok ukur yang sesungguhnya, dan bahwa Ronaldo masih mampu memberikan kontribusi jika berada dalam kondisi terbaiknya.

Keseimbangan ini mungkin menjadi kunci terpenting di fase mendatang, karena Jesus tidak perlu membuktikan nilai Ronaldo, tetapi ia perlu memanfaatkannya dengan cara yang bermanfaat bagi tim nasional dan memberi sang pemain kesempatan untuk mengakhiri kariernya dengan terhormat.

Dengan adanya Kejuaraan Eropa yang akan datang dan ajang internasional lainnya, Ronaldo mungkin akan menemukan dalam diri Jesus seorang pelatih yang mampu membangun kembali tim dengan memadukan pengalaman dan pemain muda, serta memberinya peran yang sesuai dengan tahap kariernya saat ini, alih-alih mengandalkannya dengan cara yang sama seperti beberapa tahun lalu.

Pada akhirnya, Jesus mungkin tidak akan mampu mengembalikan Portugal ke level Piala Dunia sebelumnya, namun ia memiliki kesempatan langka untuk menulis bab terakhir yang berbeda dalam karier pemain Portugal terhebat sepanjang sejarah.