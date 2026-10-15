Sebuah laporan media mengungkap, pada Kamis hari ini, alasan di balik pengumuman komite disiplin mengenai sanksi yang dikenakan kepada Vinicius pada Rabu kemarin, setelah kartu merahnya dalam laga melawan Villarreal yang dimainkan Sabtu lalu di LaLiga.

Baik Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, maupun Vinicius menunjukkan ketidakpuasan atas waktu pengumuman larangan bermain empat pertandingan bagi pemain Brasil itu, karena hal tersebut dilakukan hanya beberapa saat sebelum tim menjalani laga penting di Liga Champions melawan Roma di Stadion Olimpico, ibu kota Italia.

Di sisi lain, surat kabar "Mundo Deportivo" menyebut bahwa rahasianya terletak pada hari libur Senin lalu.

Media tersebut menjelaskan: "Biasanya sanksi diumumkan pada Rabu pagi, setelah tiga anggota komite disiplin bertemu langsung begitu batas waktu Selasa sore berakhir. Namun dalam kasus ini, pengumuman tertunda beberapa jam karena Hari Columbus."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Laporan itu melanjutkan: "Dan sesuai Pasal 24 kode disiplin yang berkaitan dengan prosedur pendengaran, yang menyatakan sebagai berikut: hak ini dapat digunakan dalam periode yang berakhir tepat pukul dua siang pada hari kerja kedua setelah pertandingan yang dimaksud, di mana sekretariat badan disiplin harus menerima dalil atau tuntutan yang diajukan pada waktu tersebut; dan dalam hal pertandingan yang digelar pada hari yang bukan akhir pekan, periode tersebut dipersingkat dua puluh empat jam, yakni hingga pukul dua siang pada hari kerja berikutnya."

Hari libur resmi di Spanyol untuk Hari Columbus

Dan karena Senin lalu merupakan hari libur resmi bertepatan dengan Hari Columbus, maka tenggat waktu diperpanjang hingga Rabu kemarin, sebagai hari kerja kedua.

Perlu dicatat bahwa hari Minggu tidak dianggap sebagai hari kerja di Spanyol.

Dengan demikian, semua pihak yang terdampak, mulai dari Real Madrid hingga pemain Brasil tersebut, memiliki waktu sampai pukul 14.00 pada Rabu kemarin untuk menyampaikan argumen mereka.

Ketiga anggota badan disiplin bertemu kemarin, segera setelah batas waktu berakhir, untuk mengkaji dalil-dalil yang diajukan. Mereka pun langsung menyampaikan hasilnya.

Mereka melakukannya dengan cara demikian karena jika tidak diumumkan pada Rabu kemarin, klub-klub tidak akan punya cukup waktu untuk mengajukan banding dan mendapatkan putusan sebelum hari pertandingan berikutnya dimulai, sehingga tim bisa menurunkan pemain mereka yang terkena sanksi.

Seluruh klub sepak bola Spanyol memiliki waktu hingga pukul 15.00 pada Kamis hari ini untuk mengajukan banding mereka kepada komite banding.

Dan hanya setelah itu, hasilnya akan diumumkan paling lambat pukul dua belas siang pada Jumat besok. Seandainya komite disiplin tidak mengumumkan keputusannya kemarin, Real Madrid tidak akan memiliki waktu sama sekali untuk merespons sanksi tersebut.

Tenggat kedua untuk banding

Mengingat adanya tenggat kedua untuk banding di hadapan badan banding, yang berlangsung dari pukul dua siang hingga pukul tujuh malam pada Kamis hari ini. Dalam kasus tersebut, keputusan harus disampaikan paling lambat pukul dua siang pada Jumat besok. Di sini pun, peluang Real Madrid untuk menyusun banding mereka akan sangat terbatas jika mereka menunggu hingga hari ini untuk pengumuman sanksi oleh komite disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol.

Dan setiap banding yang diajukan setelah pukul delapan malam pada Kamis ini berarti tidak akan ada keputusan dari komite banding terkait pemain Brasil itu pada pekan LaLiga kali ini.

Lebih dari itu, pengumuman keputusan tadi malam tidak hanya memberi tim tenggat untuk mengajukan banding, tetapi juga memberi mereka hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Administratif Olahraga, yang berada di bawah Dewan Olahraga Nasional.

Dan agar klub-klub dapat meminta langkah pencegahan ini, mulai dari Real Madrid terkait Vinicius, mereka harus mengajukan permohonan sebelum pukul dua belas siang pada hari Jumat. Setelah waktu tersebut, tidak ada keputusan yang diambil terkait pertandingan hari berikutnya. Tenggat-tenggat hukum inilah yang menjelaskan mengapa sanksi tersebut diumumkan kemarin.