Setelah kekecewaan di Piala Dunia... Ada kecenderungan untuk memecat Donis dan menunjuk Ronaldo sebagai penyelamat

Federasi Sepak Bola Arab Saudi mulai mengambil langkah untuk menata ulang tim nasional senior, menyusul kegagalan yang mengecewakan di Piala Dunia 2026, di tengah desakan kuat untuk mengakhiri masa jabatan pelatih asal Yunani, Georgios Donis, dan mencari pelatih baru yang akan memimpin “Al-Akhdar” pada fase berikutnya.

Timnas Saudi Arabia tersingkir dari Piala Dunia pada babak penyisihan grup, setelah hanya mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan, akibat hasil imbang melawan Uruguay dan Cape Verde, serta kekalahan telak dari Spanyol, sehingga kritik terhadap staf pelatih dan keputusannya selama turnamen semakin memuncak.

Menurut laporan surat kabar olahraga Saudi, Al-Riyadhiah, Federasi Sepak Bola Saudi sedang mempertimbangkan untuk memberhentikan Donis dari jabatannya, setelah kegagalan di Piala Dunia. Selain itu, pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, bersama seorang pelatih Portugal lainnya yang identitasnya belum diungkapkan, telah dimasukkan ke dalam daftar calon untuk memimpin tim nasional.

Baca juga.. Setelah Saudi tersingkir.. Cape Verde mencetak rekor bersejarah

Jesus dianggap sebagai salah satu nama terkuat yang diusulkan, setelah pada pengalaman terakhirnya bersama klub Al-Nassr berhasil membawa tim tersebut meraih gelar Liga Roshen Saudi musim lalu, sehingga mewujudkan impian kapten tim Cristiano Ronaldo untuk menambahkan gelar liga ke dalam catatan prestasinya bersama "Al-Alamy", sebelum akhirnya ia meninggalkan jabatannya.

Pelatih asal Portugal ini memiliki pengalaman panjang di dunia sepak bola Saudi, setelah sebelumnya melatih beberapa klub, serta mencatatkan prestasi gemilang di Portugal dan Brasil, yang menjadikannya salah satu kandidat terkuat untuk memimpin “Tim Hijau” pada fase mendatang.

Diharapkan Federasi Sepak Bola Arab Saudi akan mengambil keputusan akhir dalam beberapa hari ke depan, mengingat keinginan para pejabat sepak bola Arab Saudi untuk memulai proyek baru yang akan mengembalikan tim nasional ke persaingan, setelah penampilan mengecewakan di Piala Dunia 2026, yang memicu tuntutan luas dari para pendukung untuk melakukan perubahan teknis secara menyeluruh.