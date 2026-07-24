Bek gaek asal Argentina, Nicolas Otamendi, resmi menutup lembaran karier internasionalnya yang gemilang bersama timnas "Albiceleste" yang telah berlangsung selama 17 tahun, menyusul kekalahan menyakitkan dari Spanyol (0-1 lewat babak tambahan) di final Piala Dunia 2026 pada Minggu lalu.

Otamendi, 38 tahun, mengumumkan keputusan resminya pada dini hari Jumat ini, melalui pesan panjang dan menyentuh yang ia unggah di akun Instagram-nya, seraya menutup lembaran salah satu pilar terpenting generasi emas sepak bola Argentina.

Karier bertabur emas dan rekor abadi

Otamendi memulai perjalanannya bersama timnas senior pada tahun 2009, dan sejak saat itu ia telah menjalani 139 pertandingan internasional, dengan mencetak 8 gol. Ia juga turut menyumbangkan ketangguhan lini belakangnya dalam mengantar negaranya meraih 4 gelar besar, dengan yang teratas adalah pencapaian bersejarah di Piala Dunia 2022.

Meskipun posisinya dalam hierarki bek-bek Argentina belakangan ini menurun, ia tetap tampil menonjol di Mondial 2026 dengan bermain di 7 pertandingan, termasuk laga final yang ia jalani sebagai pengganti Lisandro Martinez yang mengalami cedera, menjelang akhir babak pertama.

"Kehormatan terbesar dalam hidupku"

Otamendi menulis dalam pesan perpisahannya: "Hari ini, aku mendapati diriku terpaksa menulis kata-kata tersulit dalam seluruh karierku. Sejak kecil, mimpiku adalah mengenakan kostum timnas Argentina, dan itu adalah kehormatan terbesar yang diberikan sepak bola kepadaku."

Sebagaimana dikutip jaringan RMC Prancis, ia menambahkan: "Aku telah membela kostum ini dengan jiwa dan raga, dengan penuh kebanggaan dan kesadaran akan apa yang ia lambangkan bagi jutaan rakyat Argentina. Takdir menghendaki bahwa pertandingan terakhirku adalah final Piala Dunia. Kami tidak meraih hasil yang kami harapkan, tetapi aku pergi dengan kepala tegak, menyadari bahwa kelompok ini telah memberikan segalanya hingga detik terakhir."

Bek itu melanjutkan: "Aku pamit kepada kalian dengan kedamaian batin seseorang yang tak pernah pelit menumpahkan setetes keringat pun. Aku tak pernah mengurangi usaha, tak pernah berhenti percaya, dan senantiasa menganggap mengenakan kostum ini sebagai kehormatan terbesar dalam hidupku."

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Ucapan terima kasih khusus untuk suporter dan pesan untuk generasi mendatang

Bintang yang pernah membela panji-panji klub besar seperti Benfica, Manchester City, Porto, dan Valencia itu pun tak lupa menyampaikan terima kasih kepada suporter Argentina, dengan berkata: "Terima kasih kepada suporter kami atas cinta kalian yang tanpa syarat, atas setiap bendera, setiap sorakan, dan setiap dukungan di saat-saat baik, dan terutama di masa-masa yang paling sulit. Berkat kalian, setiap kali lagu kebangsaan berkumandang, kami tidak merasa hanya sebagai 11 pemain, melainkan jutaan orang yang membela satu mimpi."

Otamendi menyampaikan pesan penyemangat untuk generasi mendatang: "Kepada mereka yang akan terus mengenakan kostum ini hari ini, aku katakan dari lubuk hatiku yang terdalam: jangan pernah berhenti percaya. Akan ada pukulan-pukulan berat yang tampak mustahil untuk dilewati, tetapi kostum ini selalu memberi ganjaran kepada siapa saja yang membelanya dengan rendah hati, pengorbanan, dan cinta. Tetaplah tegakkan kepala kalian, teruslah berjuang, dan jangan biarkan kekalahan apa pun merampas harapan dari kalian. Aku yakin bahwa bab berikutnya dari sejarah kita adalah milik kalian."

Ia menutup pesannya dengan kata-kata abadi: "Hari ini, aku berpamitan dengan timnas Argentina, tetapi aku melakukannya dengan kebanggaan yang besar telah mewakili negeriku. Karena gelar-gelar tertulis dalam sejarah, tetapi cinta terhadap warna-warna ini bertahan seumur hidup. Terima kasih Argentina, terima kasih karena telah mengizinkanku mewujudkan mimpiku menjadi juara dunia dan mengenakan kostum terindah yang ada. Selamat tinggal timnas."

Perlu dicatat bahwa keputusan pensiun Otamendi hanya terbatas pada level internasional saja, di mana ia akan melanjutkan karier sepak bolanya bersama klub setelah baru-baru ini pindah ke barisan klub Argentina, River Plate.