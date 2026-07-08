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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Setelah kekecewaan akibat tersingkir dari Norwegia... Endrik memecah keheningannya dengan pesan yang penuh emosi untuk para penggemar

Brazil vs Norway
Brazil
Norway
World Cup
Endrick
Brasil
Norwegia
AS

Ancelotti tidak terlalu mengandalkannya

Endrick akhirnya memecah keheningannya, beberapa hari setelah kekecewaan Brasil yang tersingkir dari Piala Dunia di babak 16 besar akibat kekalahan 1-2 dari Norwegia.

Penyerang muda itu masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, namun ia tidak mampu mengubah jalannya pertandingan dan bahkan membuang peluang emas.

 Ini merupakan kekecewaan besar bagi pemain berusia 19 tahun tersebut, yang telah bekerja keras dalam beberapa bulan terakhir bersama Olympique Lyon untuk meyakinkan Carlo Ancelotti agar memasukkannya ke dalam skuad timnas Brasil. Meskipun masuk dalam daftar akhir, Endrick tidak memainkan peran menonjol bersama Seleção selama turnamen tersebut, dan ia menunggu beberapa hari sebelum akhirnya angkat bicara.

Dalam pesan yang diunggah di akun Instagram-nya, Endrick mengatakan: “Saya masih kesulitan membayangkan bagaimana cara menghibur semua orang seperti yang saya inginkan, tetapi saya tahu ada banyak hal yang harus saya syukuri… kepada Tuhan atas kesempatan ini; kepada keluarga saya atas cinta dan dukungan mereka; serta kepada seluruh rakyat Brasil atas dorongan dan dukungan mereka.”

Dia melanjutkan: “Rasa bangga yang kami rasakan terhadap sejarah kami dan harapan untuk kembali meraih gelar terbesar akan terus menjadi panduan bagi saya setiap hari, dan saya akan berusaha sekuat tenaga setiap hari untuk memastikan bahwa kami kembali bersatu dan lebih kuat dari sebelumnya.”

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