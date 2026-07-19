Setelah kekalahan telak dari Rogers... Arsenal membalas dengan rekrutan gratis yang sangat berkualitas

Klub Inggris Arsenal sedang mempertimbangkan untuk merekrut bek internasional John Stones sebagai solusi darurat tanpa biaya, menyusul kekhawatiran yang semakin meningkat terkait absennya bek tengah asal Prancis, William Saliba, dalam waktu lama akibat cedera punggung.

Surat kabar Inggris "The Sun" melaporkan pada hari Minggu ini bahwa The Gunners belum menilai seberapa parah cedera yang dialami Saliba, 25 tahun, namun ada kekhawatiran ia akan absen hingga 5 bulan, setelah terpaksa keluar dari pertandingan semifinal Piala Dunia yang dimenangkan Spanyol atas Prancis akibat rasa sakit kronis yang tak lagi dapat ditahannya.

Perkembangan ini mendorong juara Liga Primer Inggris tersebut untuk mengalihkan perhatiannya ke Stones, 32 tahun, pemain bebas transfer yang kontraknya dengan Manchester City berakhir pada akhir Juni lalu setelah 10 tahun membela The Sky Blues.

Stones dianggap sebagai pilihan ideal bagi pelatih Mikel Arteta, yang pernah bekerja dengannya di Manchester City saat menjadi asisten Pep Guardiola, sehingga Arteta memiliki pemahaman mendalam mengenai kemampuan dan kualitas teknis bek asal Inggris tersebut.

Stones tampil menonjol selama babak gugur Piala Dunia, setelah penampilan yang kurang konsisten pada pertandingan pembuka melawan Kroasia; di mana ia menjadi starter dalam dua laga perempat final melawan Norwegia dan semifinal melawan Argentina, sehingga menjadi pemain bebas transfer pertama yang mewakili Inggris di Piala Dunia.

Stones dan agennya diperkirakan akan mengevaluasi opsi-opsi yang tersedia setelah turnamen berakhir, di tengah minat domestik dan internasional terhadap jasanya. Tampaknya, waktu bermain akan menjadi faktor penentu dalam menentukan destinasi berikutnya, terutama setelah partisipasinya yang terbatas bersama City musim ini, di mana ia hanya tampil sebagai starter dalam 4 pertandingan sejak November.

Ketertarikan Arsenal terhadap Stones muncul setelah pukulan telak yang mereka terima di bursa transfer akibat kehilangan target jangka panjang mereka, Morgan Rogers, yang pindah ke rival mereka Chelsea dengan nilai transfer 117 juta poundsterling dari Aston Villa, sehingga menjadikannya pemain Inggris termahal dalam sejarah The Blues, dan dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan medis besok, Senin.