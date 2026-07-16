Setelah kekalahan telak... Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) memutuskan nasib Tuchel

Federasi Sepak Bola Inggris (FA) telah memutuskan nasib pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, setelah kekalahan telak dari Argentina (2-1) pada Rabu kemarin, di semifinal Piala Dunia 2026.

Inggris sempat memimpin berkat gol yang dicetak oleh Anthony Gordon (55) hingga menit-menit akhir, sebelum Argentina membalikkan keadaan dengan dua gol di menit-menit akhir melalui Enzo Fernández (85) dan Lautaro Martínez (90+2).

Tuchel mendapat kritik luas dari media dan suporter karena timnya kebobolan dua gol di menit-menit akhir, yang memupus harapan “The Three Lions” untuk mencapai final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 1966.

Timnas Inggris akan bertanding melawan Prancis pada dini hari Minggu mendatang untuk memperebutkan posisi ketiga, sementara Argentina melaju ke final untuk menghadapi Spanyol.

Menurut laporan surat kabar Inggris “Daily Mail”, Thomas Tuchel masih mendapat dukungan dari Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) meskipun Inggris tersingkir dari Piala Dunia dengan hasil yang mengecewakan.

Beberapa pihak meragukan apakah pelatih asal Jerman tersebut, yang memiliki kontrak untuk memimpin Inggris di Kejuaraan Eropa 2028, kini harus berjuang mempertahankan posisinya di tengah kekalahan yang sangat menyakitkan ini.

Namun, FA tetap sepenuhnya percaya pada mantan pelatih Chelsea dan Bayern Munich tersebut, dan ia akan tetap menjabat jika ia menginginkannya.

Sementara itu, Tuchel menegaskan setelah pertandingan melawan Argentina keinginannya untuk memimpin timnas Inggris ke Kejuaraan Eropa dua tahun mendatang, setelah ia memperpanjang kontraknya pada Februari lalu.







