Setelah kekalahan... Norwegian Air menepati janjinya dan berubah menjadi maskapai "Inggris"

Maskapai penerbangan Norwegia "Norwegian Air" menepati taruhan yang dilakukannya dengan British Airways melalui media sosial, dengan mengganti foto profil akun resminya di aplikasi "Instagram" dengan logo British Airways selama 24 jam.

Hal ini terjadi setelah tim nasional Norwegia kalah dari Inggris dengan skor 2-1, Sabtu malam kemarin, pada babak perempat final Piala Dunia 2026.

Kantor berita “Reuters” melaporkan bahwa kedua perusahaan telah menyepakati taruhan persahabatan sebelum pertandingan, yang mensyaratkan maskapai penerbangan milik negara yang kalah untuk mengganti foto profilnya di “Instagram” dengan logo maskapai penerbangan milik negara pemenang, selama satu hari penuh.

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"Norwegian Air" melampirkan logo baru tersebut dengan pesan yang berbunyi: "Meskipun turnamen ini telah berakhir bagi kami, taruhan persahabatan ini akan tetap abadi di hati kita semua selamanya."

Perusahaan tersebut juga mengirimkan pesan ucapan selamat kepada pesaingnya, yang berbunyi: “Kami mengucapkan semoga sukses kepada Inggris dan British Airways dalam pertandingan semifinal, dan dengan tulus berharap mereka dapat membawa pulang piala tersebut.”

Timnas Inggris dijadwalkan akan menghadapi timnas Argentina, sang juara bertahan, di babak semifinal Piala Dunia, Rabu mendatang, di kota Atlanta, Amerika Serikat.