Amir Qalinoi, pelatih tim nasional Iran, mengungkapkan kekecewaan yang mendalam dan keterkejutannya setelah timnya bermain imbang 1-1 melawan tim nasional Mesir, pada Sabtu pagi ini di kota Seattle, Amerika Serikat; di mana pertandingan tersebut menggabungkan kondisi logistik yang berat yang dihadapi timnya sepanjang turnamen, dengan kurangnya keberuntungan yang mengejutkan di detik-detik terakhir pertandingan Piala Dunia ini, setelah gol dibatalkan karena offside yang sangat tipis, serta sundulan Saeed Ezzatollah yang membentur mistar gawang kiper Mustafa Shubair pada masa tambahan waktu.

Timnas Iran memasuki pertandingan ini dengan target meraih kemenangan untuk merebut tiket lolos langsung sebagai runner-up Grup 7 di belakang Belgia, sambil mengatasi kondisi luar biasa yang sulit; di mana tim terpaksa memindahkan kamp pelatihannya dari negara bagian Arizona, Amerika Serikat, ke kota Tijuana, Meksiko, sebelum dimulainya turnamen, seiring dengan ketegangan politik dan militer antara Iran dan Amerika Serikat.

Pada menit ke-93 pertandingan yang menegangkan itu, bek Iran Shuja Khalilzadeh mengira telah mencetak gol paling berharga dan paling terkenal dalam sejarah sepak bola Iran setelah menjebol gawang tim Mesir, lalu berlari merayakan dengan melepas bajunya di tengah kerumunan rekan-rekannya, bahkan keluar dari tengah perayaan sambil mengenakan kacamata hitam lucu untuk merayakan keunggulan (2-1) dan lolosnya tim ke babak kedua yang bersejarah; namun kegembiraan besar Iran itu hanya berlangsung beberapa saat, setelah teknologi VAR turun tangan untuk menganulir gol tersebut dengan alasan offside milimeter akibat ujung kaki pemain yang lebih dulu melewati garis gawang. Teknologi ini pun memberikan tiket lolos bersejarah bagi timnas Mesir ke babak 32 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, di mana mereka akan menghadapi Australia, sementara Iran harus menunggu perhitungan rumit untuk lolos sebagai salah satu dari tiga tim terbaik.

Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Galinoy berkomentar seperti yang dilansir situs “ESPN”: “Ada aturan yang jelas yang didasarkan pada teknologi dan saya menerimanya, tetapi saya benar-benar hancur karena nasib sial ini; gol kami dianulir karena selisih milimeter, inilah keadilan teknologi, tetapi ini adalah nasib buruk yang membuat gila. “Saya selalu mengatakan bahwa kami adalah tim yang dirugikan, dan sekarang saya bisa mengatakan bahwa kami juga tim yang sial,” ujarnya, merujuk pada pembatasan perjalanan yang ketat dan penolakan visa masuk ke Amerika Serikat bagi beberapa anggota staf teknisnya.

Laporan tersebut mengungkap penderitaan delegasi Iran; di mana mereka dipaksa terbang bolak-balik dari Meksiko ke Amerika Serikat untuk menjalani dua pertandingan pertama, tiba hanya satu hari sebelum pertandingan, lalu langsung berangkat begitu peluit akhir dibunyikan; dan Galenoi menjelaskan beban fisik yang ditimbulkannya: “Dalam sepak bola, tingkat vitalitas tubuh menurun setelah setiap pertandingan, dan ketika Anda dipaksa secara sewenang-wenang untuk naik pesawat dalam penerbangan tiga jam untuk pulang, Anda benar-benar menghancurkan proses pemulihan. Mereka telah melakukan ini kepada kami tiga kali, dan perlakuan mereka terhadap kami sangat mengerikan dan merugikan; saya berharap dunia menyadari hal ini, belum lagi perang yang sedang berkecamuk di negara kami.”

Pelatih asal Iran itu mengakhiri pernyataannya dengan menyampaikan seruan mendesak kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, agar bersikap tegas terhadap negara tuan rumah di masa depan dan mencegah terulangnya pembatasan-pembatasan ini, sekaligus menyampaikan penghormatan kepada negaranya: “Saya katakan kepada bangsa saya dan tim: Apa yang telah dilakukan para pemuda ini malam ini, terlepas dari semua rintangan ini, akan dicatat dalam sejarah dengan tinta emas, dan dunia kini bangga pada Iran.”