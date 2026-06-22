Setelah kekalahan mengejutkan dari Spanyol... Apa yang terjadi antara Donis dan para pemain timnas Saudi?

Sebuah laporan media mengungkap percakapan di balik layar antara pelatih tim nasional Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, dan para pemain "Al-Akhdar" setelah kekalahan telak 0-4 dari Spanyol dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi mengalami kekalahan telak dari "Los Matadores" Spanyol, sehingga nasib mereka di turnamen ini harus ditunda hingga pertandingan terakhir melawan timnas Cape Verde.

Menurut laporan saluran televisi “Al-Arabiya”, Donis berupaya bertemu para pemain di ruang ganti setelah pertandingan berakhir, dalam upaya untuk membangkitkan semangat mereka setelah kekalahan telak yang dialami tim.

Pelatih asal Yunani itu menegaskan kepada para pemainnya bahwa kekalahan dari Spanyol tidak boleh memengaruhi kepercayaan diri mereka, sambil menekankan bahwa tim nasional masih memiliki peluang nyata untuk mencapai tujuannya di turnamen ini.

Dalam pernyataannya, Donis menyebutkan bahwa ia sedang berupaya membangun skuad yang mampu mengabdi bagi timnas Saudi dalam beberapa tahun mendatang, sambil menjelaskan bahwa para pemain saat ini merupakan inti utama dari proyek tersebut, dan keyakinannya terhadap para pemain tidak terpengaruh meskipun mengalami kekalahan.

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Pelatih timnas Saudi itu meminta para pemainnya untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh kritik yang muncul setelah pertandingan, sambil menegaskan bahwa tim masih memiliki kemampuan untuk bangkit kembali dengan kuat pada pertandingan berikutnya.

Donis juga menjelaskan bahwa staf pelatih telah mulai memikirkan pertandingan penentu melawan Cape Verde, sambil menyebutkan bahwa ia memiliki rencana khusus untuk laga tersebut yang akan mulai dikerjakan dalam beberapa hari ke depan guna memperbaiki kesalahan-kesalahan yang muncul saat melawan Spanyol.

Timnas Saudi berharap dapat mengatasi dampak kekalahan terakhir dan segera memulihkan keseimbangannya, karena pertandingan melawan Cape Verde akan menjadi penentu peluang “Al-Akhdar” untuk lolos ke babak selanjutnya di Piala Dunia 2026.