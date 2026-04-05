Setelah kekalahan mengejutkan dari Al-Hilal, Riyad Mahrez memikat para pendukung Al-Ahly dengan janji bersejarah

Bintang Aljazair Riyad Mahrez, pemain sayap Al-Ahli Jeddah, menggoda para pendukung klubnya dengan mengingatkan mereka akan janji bersejarahnya mengenai kemampuan Al-Ahli untuk merebut gelar juara Liga Roshen musim ini.

Mahrez sebelumnya telah berjanji kepada para penggemar Al-Ahli untuk meraih gelar Liga Roshen, hal itu ia sampaikan saat perayaan gelar edisi terakhir Liga Champions Asia.

Mahrez memutuskan untuk membagikan kembali video janji bersejarah tersebut melalui akun resminya di platform media sosial "X", dalam beberapa jam terakhir.

Hal ini terjadi setelah Al-Hilal tergelincir melawan Al-Taawoun dengan skor 2-2, dalam putaran ke-27 Liga Roshen, di mana mereka kehilangan dua poin, sehingga imbang dengan Al-Ahli di posisi kedua, namun unggul hanya berdasarkan selisih gol, dengan tujuh putaran tersisa.

Al-Ahli sebelumnya berhasil meraih kemenangan di putaran yang sama atas Damak, dengan skor 3-0, pada Sabtu kemarin di kandang sendiri di hadapan para pendukungnya.



