Setelah kekalahan mengejutkan dari Al-Hilal... Mantan kiper Al-Nassr menggantikan Al-Owais di Al-Dir'iya

Klub Al-Dir'iyah terus memperkuat skuadnya menjelang dimulainya musim pertamanya di Liga Roshen Saudi, dengan merekrut mantan kiper Al-Nassr.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa klub Al-Dir'iyah telah mencapai kesepakatan dengan Amin Bukhari, mantan penjaga gawang Al-Nassr, untuk bergabung dengan tim tersebut selama bursa transfer musim panas mendatang, melalui transfer bebas, setelah kontraknya dengan Al-Fateh berakhir.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Bukhari akan menandatangani kontrak berdurasi satu musim, yang dapat diperpanjang, di kamp latihan tim Saudi tersebut di Swedia, dengan syarat lulus tes medis.

Al-Dir'iyah akan menjadi klub ketujuh yang diperkuat kiper berusia 29 tahun tersebut di Liga Saudi, setelah klub-klub Al-Ittihad, Al-Ain, Al-Ittifaq, Damak, Al-Fateh, serta Al-Nassr yang menjadi klubnya antara tahun 2020 dan 2025.

Penandatanganan kontrak Bukhari oleh Al-Dir’iyah terjadi beberapa hari setelah kegagalan mereka merekrut kiper Saudi Mohammed Al-Owais, di mana klub tersebut sempat gencar berusaha merekrutnya, sebelum akhirnya Al-Owais memutuskan untuk kembali ke klub lamanya, Al-Hilal.

Klub yang baru saja promosi ke Liga Roshen ini sebelumnya telah memperkuat posisi penjaga gawang melalui kesepakatan dengan Nikola Vasilj, kiper tim nasional Bosnia, untuk bergabung dengan mereka dengan kontrak berdurasi dua musim.

Perlu dicatat bahwa Al-Dir’iyah berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam sejarahnya di Liga Roshen Saudi, setelah lolos ke kompetisi tersebut berkat kemenangan atas Al-Ula di final babak play-off kualifikasi untuk promosi dari Liga Yello ke Divisi Utama.