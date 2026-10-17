Para suporter Al Ahli Saudi melancarkan kampanye untuk memecat mantan pelatih tim mereka, pelatih asal Jerman Matthias Jaissle, yang kini menjadi manajer Newcastle United, dari jabatannya setelah kekalahan dari Aston Villa.

Newcastle kalah 0-1 dari Aston Villa dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Sabtu hari ini di Stadion St James' Park, pada pekan ketujuh kompetisi Liga Premier Inggris.

Kekalahan ini menjadi yang ketiga bagi The Magpies pada musim ini di Liga Inggris, sehingga tim tersebut melorot ke peringkat kesebelas di tabel klasemen dengan hanya mengumpulkan 8 poin.

Setelah pertandingan berakhir, para suporter Al Ahli membuat tagar untuk memecat Jaissle dari kursi kepelatihan Newcastle United, dengan latar belakang hasil-hasil negatif yang dialami tim saat ini.

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Reaksi dari suporter Al Ahli ini muncul setelah pelatih Jerman tersebut meninggalkan tim kurang dari dua pekan sebelum musim dimulai untuk menukangi Newcastle, menyusul tidak tercapainya kesepakatan perpanjangan kontraknya.

Jaissle menjalani 3 tahun yang bersejarah di Al Ahli sejak mengemban tanggung jawab pada musim panas 2023, di mana ia membawa tim meraih gelar Liga Champions Asia Elite dua kali, ditambah kemenangan di Piala Super Saudi setelah penantian 9 tahun.

Perlu diingat bahwa Al Ahli mengalami ketidakstabilan sejak kepergian Jaissle dari tim, di mana pelatih asal Belanda Marino Pusic belum mampu menampilkan performa terbaik hingga saat ini.

Al Ahli menempati peringkat keenam di tabel klasemen Liga Saudi dengan 15 poin, hasil dari 5 kemenangan dan 3 kekalahan, terpaut 7 poin di belakang Al Qadsiah yang menjadi pemuncak klasemen dan telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.