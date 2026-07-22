Setelah Kekalahan di Piala Dunia.. Argentina Bersiap Melancarkan Kampanye Hukum Besar-besaran

Federasi Sepakbola Argentina bersiap melancarkan kampanye hukum berskala luas terhadap kampanye disinformasi yang menyasar timnas Tango dan para pemainnya selama gelaran Piala Dunia 2026.

Timnas Argentina berhasil melaju ke final Piala Dunia 2026, namun kalah dari Spanyol (1-0), dalam laga yang berlanjut hingga dua babak tambahan.

Sepanjang turnamen, Argentina berulang kali berada di pusaran sejumlah kontroversi. Perselisihan di dalam lapangan, silang pendapat soal wasit, tuduhan terkait perilaku para pemain, kritik terhadap gaya bermain mereka yang dianggap keras dalam laga final, serta banjir unggahan yang menyebar bagai api dalam sekam, semuanya turut menciptakan atmosfer yang sangat tegang.

Selain itu, teori konspirasi seputar FIFA juga hadir dengan kuat. Sementara sebagian pengamat menuduh badan pengatur sepakbola internasional itu berpihak kepada Argentina di beberapa pertandingan, pihak lain mengecam perlakuan keras yang mereka terima selama fase-fase krusial.

Media sosial pun berubah menjadi medan pertempuran digital yang sesungguhnya, di mana rumor, gambar palsu, potongan video yang dikeluarkan dari konteksnya, serta tuduhan-tuduhan tak berdasar bertebaran, yang menurut kalangan dekat timnas Argentina, memicu sebuah kampanye yang lepas kendali.

Menurut surat kabar Argentina "La Nacion", Federasi Sepakbola Argentina bersiap melakukan respons hukum berskala luas.

Laporan awal mengindikasikan adanya gugatan pencemaran nama baik yang komprehensif, yang menyasar kampanye disinformasi yang diduga dilancarkan terhadap para pemain dan timnas Argentina selama gelaran Piala Dunia 2026.

Langkah hukum yang mungkin diambil mencakup penyebaran tuduhan palsu, penggunaan gambar yang telah diedit atau tidak terverifikasi, serta penyebaran konten tanpa bukti apa pun.

Para pejabat Federasi Sepakbola Argentina meyakini bahwa sejumlah aturan telah dilanggar selama turnamen berlangsung, dan kini mereka berupaya mencari keadilan melalui jalur pengadilan.

Perlu dicatat bahwa satu tim pengacara saat ini sedang menyiapkan berkas yang kuat untuk mendukung langkah hukum di masa mendatang.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Federasi Argentina berniat menjalani pertempuran ini tanpa pandang bulu berdasarkan popularitas, dan dapat menyasar media-media utama, di samping akun-akun berpengaruh di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lainnya.

Yang paling mengejutkan, para pengguna dengan jumlah pengikut yang jauh lebih sedikit pun bisa jadi turut disasar apabila mereka ikut menyebarkan konten yang dianggap mencemarkan nama baik.

Para pengacara yang ditunjuk oleh federasi kini tengah mengumpulkan tangkapan layar, unggahan, potongan video, dan seluruh dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.

Sejumlah perkembangan lain diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, seiring badan pengatur sepakbola Argentina yang tampak bertekad membela citranya dan citra para pemain timnasnya setelah Piala Dunia yang meninggalkan kekecewaan olahraga yang besar serta luka mendalam di ranah media.