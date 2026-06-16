Setelah kekalahan 7-1 dari Jerman, segalanya menjadi kacau balau: para penggemar menghadapi masalah yang tak terduga

Kemenangan telak 7-1 Jerman atas Curaçao pada laga pembuka Piala Dunia telah menimbulkan masalah yang tak terduga. Sponsor seragam adidas mengalami kelangkaan huruf V, sehingga kaos tiga pemain timnas Jerman saat ini tidak dapat dipesan melalui toko online, demikian dilaporkan BILD.

Ketiga pemain tersebut adalah Kai Havertz, Deniz Undav, dan Aleksandar Pavlovic. Pavlovic paling terdampak, karena nama belakangnya bahkan mengandung huruf yang hilang tersebut sebanyak dua kali.

Menurut media Jerman, kaos-kaos tersebut belum benar-benar habis terjual. Para pendukung mungkin hanya perlu menunggu lebih lama sebelum pesanan mereka dapat dikirim. Selain itu, para penggemar juga dapat beralih ke toko fisik untuk mencetak nama pada kaos.

Di Adidas Flagship Store di Berlin, tampaknya belum ada masalah untuk saat ini. Di sana, para pendukung masih bisa mencetak nama setiap pemain timnas Jerman di kaos mereka pada hari Senin.

Namun, pelanggan harus bersabar. Menurut pihak toko, pesanan baru baru bisa diambil mulai hari Jumat, tepat pada waktunya untuk pertandingan Piala Dunia berikutnya antara Jerman melawan Pantai Gading.

Toko tersebut menginformasikan bahwa persediaan huruf masih mencukupi, karena bahan tambahan telah dipesan sebelum Piala Dunia dimulai. Selama permintaan tidak melonjak drastis, pihak toko di Berlin memperkirakan tidak akan ada masalah.