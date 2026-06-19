Setelah kekalahan 6-0 dari Qatar... Apa saja kekalahan terberat tim-tim Arab dalam sejarah Piala Dunia?

Tim nasional Qatar bergabung dalam daftar tim-tim Arab yang mengalami kekalahan telak sepanjang sejarah Piala Dunia, setelah kalah 6-0 tanpa balas dari tuan rumah Kanada.

Timnas Qatar pun ambruk setelah dua pemainnya diusir dari lapangan, sehingga harus menelan kekalahan telak yang memupus harapan mereka untuk lolos dari Grup B ke babak 32 besar, meskipun sebelumnya mereka berhasil meraih satu poin pertama dalam sejarah mereka melalui hasil imbang 1-1 melawan Swiss pada pertandingan pembuka.

Meskipun demikian, kekalahan Qatar dari Kanada bukanlah yang terparah di kalangan negara-negara Arab, karena menempati posisi kedua dalam daftar negatif ini.

Timnas Saudi memimpin daftar ini setelah mengalami kekalahan telak 0-8 dari Jerman di Piala Dunia 2002.

Timnas Hijau juga menempati posisi ketiga akibat kekalahan 0-5 dari Rusia pada 2018, mengingat tim Eropa tersebut juga bertindak sebagai tuan rumah pada edisi tersebut.

Ada empat kekalahan tim Arab dalam sejarah Piala Dunia dengan selisih empat gol; yang terbaru adalah kekalahan yang dialami timnas Tunisia dari Swedia dengan skor 1-5 pada edisi saat ini, sementara Uni Emirat Arab juga kalah dengan skor yang sama dari Jerman pada Piala Dunia 1990.

Selain itu, timnas Arab Saudi juga kalah 0-4 dari Ukraina pada tahun 2006, dan dari Prancis pada tahun 1998.

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Kompleksitas Asia

Di sisi lain, kutukan tim-tim Asia melawan tuan rumah Piala Dunia terus berlanjut; sepanjang sejarah, tidak ada satu pun wakil dari benua tersebut yang berhasil meraih poin atau bahkan mencetak gol.

Menurut data "Stats Foot", tim-tim Asia telah memainkan 4 pertandingan melawan tuan rumah turnamen, kalah di setiap pertandingan, kebobolan 16 gol, tanpa mampu mencetak gol.

Sementara itu, Julen Lopetegui, pelatih Qatar, menjadi pelatih asal Spanyol pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mengalami kekalahan dengan selisih 6 gol, menurut jaringan “Opta”.