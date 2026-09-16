Seperti dilaporkan sejumlah media Turki, petinggi klub yang diperkuat superstar Mohamed Salah itu telah mencapai kesepakatan dengan Thomas Reis untuk bekerja sama.

Pria 52 tahun itu pernah melatih VfL Bochum dan FC Schalke 04, serta sudah sangat mengenal Süper Lig Turki dari masanya bersama Samsunspor. Pada musim pertamanya, ia secara mengejutkan membawa klub tersebut finis di posisi ketiga, sementara pada musim lalu ia dipecat pada Februari saat tim berada di peringkat ketujuh.

Di Trabzonspor, ia kini akan menjadi suksesor Fatih Tekke, yang perpisahannya pada akhir September memicu kontroversi. Meski Tekke telah melepaskan jabatannya, petinggi klub pada awalnya tidak ingin menerima keputusan tersebut. Baru belakangan kedua pihak sepakat untuk berpisah.

Saat ini, Reis masih terikat kontrak dengan klub papan atas Bulgaria, Ludogorets, hingga 2027. Ia juga menjalani awal musim yang sukses di sana: dari sembilan pertandingan, ia membukukan tujuh kemenangan dan dua hasil imbang. Di klasemen, Ludogorets saat ini menempati peringkat kedua. Karena itu, kepindahannya ke Turki kemungkinan akan memerlukan biaya transfer.

Namun jika itu terjadi, Reis akan melatih seorang superstar sejati di Trabzonspor: Mohamed Salah. Pemain asal Mesir itu meninggalkan Liverpool pada musim panas setelah sembilan tahun dan bergabung dengan klub Turki tersebut dengan status bebas transfer. Meski begitu, awal musim Trabzonspor berjalan naik turun.

Di playoff Liga Europa, klub tersebut tersingkir telak dari Ferencvaros Budapest (0-5 secara agregat), sementara di liga mereka saat ini hanya berada di peringkat kesembilan. Salah sendiri setidaknya sudah mencetak empat gol dalam tujuh pertandingan kompetitif untuk klub barunya.