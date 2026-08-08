Upaya klub Arsenal untuk memperkuat posisi sayap mendapat dorongan besar setelah salah satu bintang Serie A menyatakan kesiapannya untuk meminta pindah ke klub London tersebut, menyusul keputusan Vinicius Junior yang menuntaskan masa depannya dengan memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid.

Situs Goal mengutip akun Indy Kaila di platform X, bahwa Yildiz "21 tahun" sangat berkeinginan untuk pindah ke Arsenal musim panas ini, dan bersiap untuk memberitahukan kepada para petinggi Juventus mengenai keinginan finalnya untuk hengkang dan pindah ke London utara.

Meski demikian dengan sikap sang pemain, penyelesaian kesepakatan ini tidak akan mudah, mengingat Juventus bersikeras dengan tuntutan finansialnya yang tinggi, setelah klub Italia tersebut menetapkan harga 120 juta pound sterling sebagai kompensasi untuk melepas bintangnya.

Keinginan Arsenal untuk merekrut Yildiz bukanlah hal baru, karena sang pemain telah dikaitkan dengan klub Inggris tersebut dalam lebih dari satu kesempatan, sementara jurnalis di jaringan Sky, Sacha Tavolieri, sebelumnya menyebut pemain Turki tersebut sebagai target impian bagi pelatih Mikel Arteta.

Situs The Athletic sebelumnya telah menyebutkan bahwa Arsenal secara resmi menanyakan kemungkinan untuk mengontrak Yildiz, namun Juventus bersikap tegas dalam responsnya, dan menegaskan bahwa pemain tersebut tidak dijual.

Namun sikap sang pemain saat ini, menurut laporan tersebut, mungkin akan mengubah bentuk negosiasi secara keseluruhan, terutama setelah perkembangan terbaru terkait Vinicius Junior, yang merupakan salah satu target ofensif utama Arsenal sebelum ia menandatangani kontrak baru jangka panjang dengan Real Madrid pekan ini.

Angka-angka menunjukkan bahwa Yildiz tampil kuat bersama Juventus selama musim 2025-2026, setelah mencetak 11 gol dan membuat 9 assist di seluruh ajang. Sang pemain juga menunjukkan, menurut analisis situs Whoscored, level yang kuat dalam menggiring bola, di samping kemampuan yang baik dalam menyelesaikan serangan dan menciptakan peluang, yang merupakan unsur-unsur yang mungkin memberinya kesempatan untuk memperkuat lini depan Arsenal.

Laporan tersebut menilai bahwa Yildiz bisa menjadi tambahan yang kuat untuk lini serang Arsenal, mengingat ketidakstabilan level Gabriel Martinelli selama 12 bulan terakhir, sementara harga yang ditetapkan Juventus tetap menjadi kendala terbesar dalam menyelesaikan kesepakatan ini.

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