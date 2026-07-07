Setelah kejutan VAR... Zico membalas dengan mencetak gol kedua ke gawang Argentina

Abu Mustafa Zico tak bisa menahan diri untuk tidak merayakan dalam pertandingan tim nasional Mesir yang sedang berlangsung saat ini melawan juara bertahan Argentina di Stadion Atalanta, dalam rangkaian pertandingan babak 16 besar Piala Dunia.

Mesir berhasil membuka skor lebih awal pada menit ke-15 melalui sundulan indah dari Yasser Ibrahim, sebelum kemudian membiarkan Argentina menguasai bola dan mengandalkan serangan balik.

Dan memang, Mesir berhasil memaksimalkan upayanya dan mencetak gol kedua pada menit ke-60 melalui serangan balik cepat, di mana Haitham Hassan menunjukkan keterampilan individu yang luar biasa dalam mengelabui para bintang Argentina sebelum mengoper bola kepada Mohamed Salah, yang kemudian mengirim umpan terobosan ajaib kepada Zico yang berhasil mencetak gol ke gawang.

Setelah kegembiraan yang meluap-luap yang dirasakan Zico setelah mencetak gol, teknologi VAR turun tangan dan menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan Marwan Attia terhadap Lisandro Martínez pada awal proses gol tersebut, sehingga gol tersebut dianulir.

Namun tak lama kemudian, Mesir berhasil mencetak gol kedua tujuh menit setelahnya melalui serangan balik yang cepat, yang diselesaikan oleh Haitham Hassan dengan umpan silang datar yang apik kepada Zico di dalam kotak penalti, sehingga mencetak gol kedua dan membawa tim Firaun semakin dekat ke babak perempat final yang bersejarah.