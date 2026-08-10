Setelah negosiasi dengan Rodri berbalik arah dan peraih Ballon d'Or itu kian dekat untuk meneken kontrak dengan Barcelona, meski ia sempat menjadi salah satu nama yang diajukan Enrique Riquelme dalam program kampanyenya untuk kursi presiden Real Madrid, Los Blancos pun terpaksa menata ulang strategi mereka di lini tengah, di tengah kekosongan besar yang ditinggalkan kepergian Toni Kroos dan Luka Modric serta kebutuhan akan pemain yang mampu mengatur tempo dan memimpin pembangunan serangan.

Dalam program "El Larguero", jurnalis Jose David Lopez menempatkan persoalan ini dalam bingkai realistisnya, dengan menegaskan bahwa mencari pengganti Rodri merupakan tugas yang nyaris mustahil karena ia adalah gelandang bertahan terbaik di dunia. Namun, sebagai gantinya, ia mengajukan lima alternatif yang bisa memberikan Real Madrid solusi berbeda dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Di urutan teratas dari nama-nama tersebut adalah pemain Inggris Adam Wharton, pemain Crystal Palace (22 tahun), yang menurut Lopez paling mendekati Rodri dari segi karakteristik. Ia menggambarkannya dengan berkata: "Ia sangat tenang dengan bola, memiliki kemampuan antisipasi yang luar biasa, dan mampu menjaga ketenangannya di bawah tekanan. Gaya bermainnya menyerupai gaya Rodri dalam banyak hal." Hal inilah yang membuatnya menjadi incaran klub-klub besar Liga Inggris.

Adapun pilihan kedua adalah talenta muda Prancis yang tengah menanjak, Ayyoub Bouaddi, yang baru berusia 18 tahun, yang dianggap Lopez sebagai pemain ideal untuk posisi ini berkat ketenangannya, kemampuannya mengambil keputusan yang tepat, dan menembus lini pertahanan lawan dengan keterampilan menggiring bolanya. Meski nilai pasarnya telah mencapai sekitar 80 juta euro, ia tetap merupakan investasi masa depan yang mampu menjadi poros lini tengah Real Madrid untuk tahun-tahun mendatang.

Untuk mencari solusi instan dan siap pakai, muncul nama pemain Portugal Ruben Neves yang berusia 29 tahun, seorang pemain yang memiliki pengalaman luas dan kualitas yang teruji dalam mendistribusikan bola serta kemampuan memimpin. Lopez berkata tentangnya: "Ia selalu diminati oleh klub-klub Eropa, dan berkat pengalaman serta kemampuan kepemimpinannya, ia akan sangat berguna saat ini. Ia adalah salah satu pemain yang paling memenuhi syarat untuk memimpin pembangunan serangan Real Madrid sejak awal."

Usulan pemain Denmark Pierre-Emile Hojbjerg yang berusia 31 tahun berbeda dari pendahulunya, karena ia mengandalkan kekuatan fisik, disiplin taktis, dan pergerakan di seluruh penjuru lapangan. Meski ia tidak memiliki ruang perkembangan yang sama, ia memberikan tim keseriusan dan keseimbangan yang dibutuhkan, dengan biaya yang tidak melebihi 15 juta euro atau bahkan mungkin lebih murah, sehingga menjadikannya pilihan yang menggiurkan secara ekonomi.

Pilihan terakhir dan yang paling diunggulkan oleh Lopez seandainya Real Madrid ingin bergerak cepat adalah pemain Turki Hakan Calhanoglu, yang ia gambarkan sebagai pilihan terbaik jika keputusan harus diambil besok dan dengan tetap mematuhi anggaran. Ia berkata: "Aku selalu memikirkannya sejak Modric pergi. Ia tak pernah berhenti berkembang. Seandainya aku harus merekrut besok, aku akan memilihnya," karena kecerdasan, ketenangan di bawah tekanan, dan kemampuannya mempercepat permainan dengan sesedikit mungkin sentuhan, ditambah keistimewaannya yang besar dalam bola-bola mati, baik dari tendangan bebas maupun tendangan penalti.