Setelah kejutan Paris dan Real Madrid, Flick melayangkan pesan keras kepada pihak yang meragukan Barcelona!

Flick menanggapi pertanyaan mengenai kemampuan Barcelona untuk tampil di laga-laga besar dengan mengatakan: "Saya percaya pada tim saya, dan saya yakin seratus persen padanya, serta pada gagasan tentang cara kami ingin memainkan sepak bola."

Flick menjelaskan bahwa Barcelona tidak tampil dengan ketajaman yang dibutuhkan pada awal pertandingan melawan Atletico Madrid, seraya menunjukkan bahwa tim lawan lebih hadir dalam duel-duel dan situasi satu lawan satu, yang memberikan keunggulan kepada tuan rumah pada menit-menit awal.

Ia berkata: "Bagi saya, persoalannya terkait dengan ketajaman yang kami miliki di dalam lapangan, dan itu tidak hadir di awal. Anda bisa merasakan bahwa Atletico lebih terlibat dalam pertandingan, dan lebih hadir dalam situasi pemain melawan pemain serta duel-duel, sementara kami tidak demikian."

Ia menambahkan bahwa kebangkitan Barcelona kembali ke dalam pertandingan dan keberhasilan menyamakan kedudukan sebelum akhir babak pertama merupakan dua faktor penting dalam mengubah jalannya laga, seraya menegaskan bahwa timnya memaksakan dominasinya setelah turun minum dan berhasil menampilkan performa yang diidam-idamkan.

Flick menggambarkan kemenangan atas Atletico sebagai sesuatu yang sangat penting, seraya menjelaskan bahwa timnya tidak menampilkan level yang diharapkan pada babak pertama, sementara membaik secara signifikan pada babak kedua pertandingan, dan berhasil mengendalikan jalannya laga, sehingga kemenangan itu pantas menurut pandangannya.

Pelatih asal Jerman itu menyinggung penampilan Frenkie de Jong di posisi bek kanan, mengungkapkan bahwa pemain tersebut menyatakan kesiapannya untuk mengisi posisi itu jika tim membutuhkannya, setelah ia membahas hal tersebut dengannya sebelum pertandingan sebelumnya.

Flick menjelaskan bahwa rencananya adalah menurunkan De Jong selama 50 menit di sisi kanan, dengan rencana menggantinya ketika Bernie merasa kelelahan, seraya menunjukkan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai rencana yang telah disusun, dan bahwa ia menganggap keputusan itu tepat.

Flick menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Barcelona akan terus bekerja sesuai filosofinya, dengan mengandalkan kualitas para pemainnya dan kepercayaannya pada kemampuan mereka untuk menjalankan gaya permainan yang ingin ia tanamkan, dalam sebuah pesan yang mencerminkan keteguhannya pada proyeknya meski ada kritik yang menyusul kekalahan dari Real Madrid dan Paris Saint-Germain.