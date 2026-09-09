Kiper Al Hilal asal Maroko, Yassine Bounou, memperdalam luka tim jelang laga melawan Al Taawoun di Liga Roshn Saudi, setelah kejutan yang terjadi pada pertandingan Neom lalu.

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Taawoun pada Sabtu mendatang, di stadion tuan rumah di Buraidah, dalam pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

Dan 72 jam sebelum pertandingan, klub Al Hilal mengumumkan absennya Bounou dari latihan bersama tim yang dijalani pada hari Rabu ini, akibat cedera.

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"Sang Pemimpin" menjelaskan dalam cuitan melalui akun resminya di situs "X", bahwa kiper asal Maroko itu berada di klinik medis di pusat olahraga Al Majidiyah, akibat mengalami cedera pada otot bagian belakang.

Bounou sebelumnya mengalami cedera sebelum laga melawan Neom, kemarin lusa Senin, di stadion Kingdom Arena, dalam pekan keenam Liga Roshn, di mana Mohammed Al Owais bermain sebagai penggantinya, namun ia gagal melindungi tim dari kekalahan dengan skor 2-0.

Menurut Thamer Al Shahrani, spesialis fisioterapi, cedera Bounou tergolong ringan dan tidak perlu dikhawatirkan, namun status kiper asal Maroko itu tampak belum jelas jelang pertandingan mendatang melawan Al Taawoun.

Perlu diingat bahwa Al Hilal menempati puncak klasemen Liga Saudi dengan raihan 15 poin, hasil dari 5 kemenangan dan satu kekalahan, unggul selisih gol atas Al Qadisiyah yang berada di posisi kedua.