Setelah Kejutan Ketujuh, Bintang Barcelona Jadi "Teka-Teki Membingungkan" di Skuad Spanyol

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Pedri, bintang Barcelona, hanya menjadi starter dalam dua dari sembilan laga terakhir timnas Spanyol, tetapi ia selalu tampil sangat baik setiap kali bermain.

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Menurut laporan harian Sport, Pedri menjalani peran yang tidak lazim bagi pemain dengan kemampuan dan status seperti dirinya di timnas Spanyol.

Ia kini kerap masuk sebagai pemain pengganti yang berpengaruh, peran yang dijalaninya dengan sempurna. Namun, absennya dari susunan pemain inti Spanyol tetap menjadi sorotan. Hal itulah yang terjadi saat melawan Inggris.

Dengan nada yang tampak sedikit kesal akibat pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam konferensi pers, pelatih Spanyol Luis de la Fuente berkata, "Saya memilih Fabian Ruiz pada kesempatan ini."

Sang pelatih sudah mengisyaratkan pilihan itu sehari sebelumnya, tetapi kenyataannya Fabian terpengaruh kelelahan yang dialaminya saat melawan Ceko, dan lini tengah terlihat kehilangan sosok pemain dengan keterampilan Pedri serta kemampuannya mengontrol bola dan mengatur permainan.

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Penampilan Pedri di babak kedua membuktikan hal itu dengan jelas. Sang pelatih mengoreksi rencana awalnya, dan dengan kehadiran Pedri dan Fermin di lapangan, Spanyol tampil lebih baik, terutama dalam hal kekompakan dengan Lamine Yamal.

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Selain itu, kehadiran Pedro Porro di posisi bek sayap lebih menguntungkan Pedri, mengingat chemistry luar biasa di antara keduanya di lapangan. Karena itu, tidak mengherankan jika klub Catalan tersebut berupaya merekrut bintang Tottenham itu musim depan.

Pedri tergeser dari susunan pemain inti di perempat final Piala Dunia 2026, dan sejak saat itu penampilannya menjadi tidak menentu.

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Kembali ke Pedri, ia hanya menjadi starter dalam dua dari sembilan laga terakhir Spanyol. Ia keluar dari susunan pemain inti selama Piala Dunia, saat menghadapi Belgia, ketika Dani Olmo menggantikan posisinya.

Olmo adalah pemain lain dengan talenta besar, dan Pedri terpaksa puas tampil di babak kedua saat melawan Belgia dan Prancis, terutama melawan Argentina di final, ketika sosok pemain istimewa yang kita kenal itu muncul.

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Hingga kini, De la Fuente belum mampu menemukan peran yang tepat bagi Pedri dalam sistem taktiknya. Ia lebih suka memainkannya sebagai gelandang serang, padahal Pedri telah membuktikan bersama Barcelona bahwa ia mampu bermain berdampingan dengan Rodri secara sempurna.

Di Stadion Metropolitano, Pedri bermain di posisi yang lebih dalam, dan hal itu memberikan dampak yang nyata. Bahkan, ia mengakhiri laga sebagai gelandang bertahan tunggal karena nyeri otot yang dirasakan Zubimendi, dan pemain Barcelona itu berhasil menguasai bola sepenuhnya serta menjadi pengendali utama tempo permainan.

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Di edisi UEFA Nations League saat ini, Pedri baru dua kali menjadi starter, dan keputusan memasangnya di bangku cadangan dalam dua laga terakhir memicu banyak keheranan, terutama mengingat absennya Dani Olmo.

Saat menghadapi Ceko, Spanyol kehilangan kualitas Pedri di lini tengah. De la Fuente pun mengakuinya, "Kami kehilangan penguasaan bola."

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Pernyataan tersebut memberi kesan bahwa Pedri akan menjadi starter melawan Inggris di Stadion Metropolitano, tetapi sang pelatih memilih memainkan pemain yang mengandalkan kekuatan fisik, dengan alasan postur tubuh para pemain Inggris.

Namun, kekuatan fisik bukanlah elemen yang membuat perbedaan bagi Spanyol, melainkan talenta dan keterampilan. Ia memainkan Merino dan Pubill untuk memperkuat tim dalam bola-bola udara dan duel satu lawan satu, tetapi rencana itu tidak berhasil sesuai harapan.

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Sport menegaskan, "Spanyol membutuhkan Pedri. Ia adalah pemain yang mampu membuat perbedaan, bahkan jika bermain di posisi yang lebih maju dibandingkan saat bersama Barcelona."

Sulit bagi De la Fuente untuk meninggalkan duet gelandang bertahan terkuat dalam sistemnya, yakni Rodri atau Zubimendi bersama Fabian Ruiz.

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Pedri telah membuktikan tanpa keraguan sedikit pun bahwa ia mampu bermain di posisi tersebut, sebagai titik awal pembangunan serangan, tetapi sang pelatih belum sepenuhnya yakin untuk memainkannya dalam peran itu.

Adapun kabar terbaik bagi Barcelona adalah sang pemain akan kembali tanpa kelelahan akibat menit bermain yang menumpuk. Ia hanya bermain 14 menit melawan Ceko, lalu tampil 45 menit lagi melawan Inggris.

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Absennya Pedri saat melawan Ceko masih bisa dibenarkan dengan alasan kelelahan yang menumpuk setelah menjalani 90 menit yang melelahkan melawan Atletico Madrid, tetapi tidak dimainkannya sebagai starter melawan Inggris merupakan keputusan taktis.

Bagaimanapun, Pedri menunjukkan sikap yang sangat profesional. Ia tidak menunjukkan kekecewaan, tidak memprotes atau mengeluh, melainkan tetap berada di samping rekan-rekannya sebagai bagian dari keluarga yang berhasil dibentuk pelatih Luis de la Fuente, karena ia adalah pemain istimewa yang layak mendapatkan peran lebih besar dan kesempatan bermain yang lebih berpengaruh.