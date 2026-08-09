Setelah kejutan Jaissle, Al-Ahli Saudi mempertahankan senjata defensifnya

Klub Al Ahli Arab Saudi secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak bek asal Brasil, Roger Ibanez, sehingga ia akan tetap bertahan di skuad tim hingga tahun 2030. Langkah ini mencerminkan keinginan manajemen "Al Raqi" untuk mempertahankan salah satu elemen terpenting di lini belakang.

Ibanez sempat menjadi target besar sejumlah klub di Inggris, tetapi Al Ahli tetap mempertahankannya, terutama setelah kejutan kepergian pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle.









Keputusan perpanjangan kontrak ini datang sebagai bentuk apresiasi atas peran besar yang dimainkan Ibanez sejak bergabung dengan Al Ahli, setelah ia berhasil menempatkan diri sebagai pemain inti dan menampilkan level permainan yang kuat, yang menjadikannya salah satu tumpuan utama tim dalam periode terakhir.

Bek asal Brasil itu turut berkontribusi secara nyata dalam berbagai pencapaian yang diraih Al Ahli, terutama gelar juara Liga Champions Asia Elite dalam dua musim beruntun, di samping kemenangan di Piala Super Arab Saudi.

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Ibanez dikenal dengan kemampuannya menghadapi duel-duel keras, selain kekuatan fisik dan kestabilan bertahannya. Ia juga memberikan fleksibilitas tambahan bagi tim pelatih berkat kemampuannya mengisi lebih dari satu peran di dalam lini belakang.

Perpanjangan kontrak bek asal Brasil ini datang di saat Al Ahli berupaya mempertahankan kerangka utama timnya, setelah serangkaian perubahan yang terjadi pada daftar pemain tim selama periode transfer saat ini, seiring dengan berlanjutnya upaya memperkuat posisi-posisi yang membutuhkan penambahan.

Dengan bertahannya hingga 2030, Al Ahli memastikan kehadiran salah satu elemen terpenting dari proyek pertahanannya untuk tahun-tahun mendatang, dalam sebuah langkah yang menegaskan keinginan klub untuk mempertahankan para pemain yang telah berkontribusi menorehkan salah satu periode terpenting "Al Raqi" di level benua.