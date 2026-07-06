Setelah kejutan di Piala Dunia... Federasi Sepak Bola Brasil menentukan nasib Ancelotti

Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengumumkan keputusannya untuk mempertahankan pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, di jabatannya sebagai pelatih kepala tim nasional senior, sekaligus menegaskan bahwa tersingkirnya tim Seleção dari putaran final Piala Dunia tidak akan mengubah rencana masa depannya bersama sang pelatih.

Timnas Brasil, yang lima kali menjuarai Piala Dunia, secara mengejutkan tersingkir dari turnamen tersebut setelah kalah 2-1 dari Norwegia pada Minggu dalam pertandingan babak 16 besar.

Rodrigo Caetano, koordinator timnas Brasil, mengatakan dalam pernyataannya setelah pertandingan: “Kini terserah kami untuk memastikan segala sesuatunya berjalan seperti biasa, dengan sedikit ketenangan; kami akan melanjutkan kerja sama dengan pelatih hingga Piala Dunia 2030 sambil melakukan penyesuaian yang diperlukan.”

Caetano menambahkan: “Kami berharap dapat memiliki sedikit ketenangan untuk melangkah maju dan mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia mendatang.”

Ancelotti mulai memimpin timnas Brasil pada Mei 2025 setelah hengkang dari Real Madrid, dan memperpanjang kontraknya pada Mei lalu dengan Federasi Sepak Bola Brasil hingga Piala Dunia 2030.

Pelatih berusia 67 tahun ini berupaya memimpin tim “Samba” untuk meraih gelar Piala Dunia keenam dalam sejarah mereka, meskipun Brasil baru saja mencatatkan penampilan terburuk dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia sejak tersingkir di babak penyisihan grup pada edisi 1966.

Caitano melanjutkan pernyataannya: “Jelas bahwa kami masih berusaha memulihkan diri, karena semua orang merasa sangat sedih, frustrasi, dan sangat kecewa, baik para pemain, pejabat, maupun anggota staf teknis.”

Koordinator timnas Brasil itu mencoba menyoroti sisi positif dari perjalanan di Piala Dunia ini, dengan mengatakan: “Di sisi lain, kami tidak bisa mengabaikan waktu yang kami habiskan bersama, khususnya 38 hari tersebut yang memberi kesempatan kepada para pemain, kepada kami semua, dan juga kepada kalian, untuk menyaksikan tingkat komitmen dan profesionalisme mereka yang tinggi sejak hari pertama hingga hari terakhir.”