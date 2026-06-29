Kegagalan tim nasional Arab Saudi lolos dari babak penyisihan grup di Piala Dunia 2026 bukan sekadar akhir dari partisipasi yang mengecewakan, melainkan mengungkap krisis yang lebih dalam di dalam sistem sepak bola Arab Saudi, Setelah bertahun-tahun dipenuhi ambisi besar dan investasi besar-besaran, para penggemar mendapati diri mereka dihadapkan pada tim nasional yang kehilangan identitas, serta mengalami masalah teknis dan administratif yang dampaknya merembet hingga ke lapangan.

Meskipun telah terjadi perubahan yang diawali dengan pengunduran diri Ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi, Yasser Al-Misehal, fase mendatang menuntut reformasi menyeluruh yang melampaui sekadar pergantian personel, hingga mencapai pembangunan proyek sepak bola terpadu yang mengembalikan tim “Al-Akhdar” ke posisi semestinya di tingkat kontinental dan global.

Kategori usia muda... Awal yang sesungguhnya bagi setiap proyek

Jika sepak bola Saudi ingin kembali bersaing, awalnya harus dimulai dari kelompok usia, bukan dari tim nasional senior.

Tim-tim besar tidak dibangun beberapa bulan sebelum turnamen, melainkan dibentuk melalui kerja bertahun-tahun di akademi dan tim usia muda, dengan adanya rencana yang jelas untuk menemukan, memantau, dan mengembangkan bakat di seluruh wilayah Kerajaan.

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Jepang, Korea Selatan, bahkan Australia tidak mencapai posisi mereka saat ini berkat satu pelatih atau satu generasi saja, melainkan sebagai hasil dari proyek yang berlangsung bertahun-tahun, yang mengandalkan pembinaan pemain sejak usia dini, serta memberikan lingkungan profesional yang terintegrasi.

Sedangkan di Arab Saudi, bakat-bakat masih lebih sering muncul secara individual daripada sebagai hasil dari sistem yang terintegrasi, yang menuntut perlunya restrukturisasi kompetisi kelompok usia, peningkatan kualitas pelatihan, dan ketergantungan pada staf teknis yang mampu membentuk pemain yang siap menghadapi masa depan.

Pemain Saudi... Menit Bermain Lebih Penting daripada Nama

Salah satu isu utama yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah menurunnya partisipasi pemain Saudi di klub-klubnya, terutama setelah meningkatnya jumlah pemain asing di Liga Roshen.

Meskipun inisiatif ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas teknis liga dan menarik bintang-bintang terbaik dunia, dampaknya terhadap tim nasional tidak sekuat yang diharapkan, karena banyak pemain lokal kehilangan posisi inti mereka, dan banyak di antaranya hanya bermain dalam waktu yang sangat terbatas sepanjang musim.

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Tim nasional tidak dapat bersaing dengan pemain yang kurang memiliki ritme pertandingan, sehingga penting untuk menemukan keseimbangan antara kekuatan liga dan memberikan kesempatan nyata bagi pemain Saudi untuk berpartisipasi dan berkembang, baik melalui peninjauan peraturan maupun dukungan peminjaman pemain yang tidak mendapatkan menit bermain yang cukup.

Profesionalisme di luar negeri.. Jalan tercepat untuk mengembangkan pemain

Pengalaman di Asia membuktikan bahwa karier profesional pemain di liga-liga Eropa berdampak langsung pada kekuatan tim nasional.

Interaksi sehari-hari dengan berbagai sekolah sepak bola, serta berlatih di lingkungan yang sangat kompetitif, membentuk karakter pemain yang lebih kuat dan kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi tekanan, hal ini terlihat jelas pada tim nasional seperti Jepang dan Korea Selatan.

Sepak bola Saudi membutuhkan program yang jelas untuk mendorong bakat-bakatnya bermain di luar negeri, dan tidak hanya puas dengan mereka tetap berada di liga domestik sekuat apa pun liga tersebut, karena kompetisi Eropa memberikan pengalaman yang sulit diperoleh di dalam negeri.

Identitas taktik yang stabil… tidak memulai dari nol di setiap turnamen

Salah satu masalah utama yang dialami tim nasional Saudi dalam beberapa tahun terakhir adalah banyaknya pergantian staf teknis, baik di tingkat pelatih maupun jajaran manajemen.

Setiap pelatih datang dengan ide-ide berbeda, susunan pemain baru, dan gaya permainan yang berbeda pula, sehingga proses pembangunan tim harus dimulai dari nol setiap kali, yang membuat tim nasional tidak dapat membentuk karakter yang jelas dan identitas yang konsisten.

Yang dibutuhkan pada tahap mendatang adalah menyusun strategi teknis jangka panjang, yang dipatuhi oleh Federasi terlepas dari nama pelatihnya, sehingga semua tim usia muda bermain dengan filosofi yang sama, dan transisi pemain ke tim nasional senior menjadi lebih lancar.

Manajemen profesional yang menjauhi reaksi impulsif

Peristiwa-peristiwa terkini membuktikan bahwa keputusan yang didasari emosi tidak akan membangun sebuah tim nasional, dan bahwa kesuksesan bermula dari adanya manajemen yang memiliki visi yang jelas serta rencana yang mencakup jangka waktu bertahun-tahun, bukan hanya hingga turnamen berikutnya.

Yang dibutuhkan adalah manajemen yang bekerja berdasarkan indikator kinerja yang jelas, serta tunduk pada evaluasi dan pertanggungjawaban, dengan pembagian wewenang secara profesional, dan memanfaatkan talenta nasional di berbagai posisi teknis dan administratif.

Selain itu, keputusan-keputusan besar, seperti pemilihan pelatih atau pergantian staf teknis, harus menjadi bagian dari proyek jangka panjang, bukan sekadar respons terhadap tekanan suporter atau hasil satu turnamen saja.