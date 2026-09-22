Kemarahan memuncak di internal Real Madrid usai kekalahan dari Atletico Madrid dengan skor 2-1 dalam derbi ibu kota, di tengah tuntutan dari para suporter klub dan media untuk melakukan perubahan pada sejumlah aspek dalam tim, seiring keyakinan bahwa kedatangan Jose Mourinho serta rekrutan baru sejauh ini belum berhasil mengatasi persoalan musim lalu.

Menurut sejumlah media Spanyol, kritik terfokus pada 3 aspek utama, terutama level penampilan Vinicius Junior, di samping pemanfaatan Bernardo Silva dan Carlos Espai, di saat tim masih menderita lemahnya kreasi permainan, menurunnya efektivitas serangan, dan absennya keselarasan antara elemen-elemen lini depan.

Vinicius di luar rencana?

Vinicius Junior memimpin daftar nama yang menghadapi kritik luas di Madrid, setelah levelnya menurun dalam periode terakhir, bersamaan dengan penandatanganan kontrak baru bersama Real Madrid.

Surat kabar "As" menyebutkan bahwa suara-suara yang menuntut agar Yan Diomande diberi peran utama di sisi kiri semakin meningkat, mengingat penampilan yang ditunjukkan pemain asal Pantai Gading tersebut, sementara wacana untuk mendudukkan Vinicius di bangku cadangan kian kuat dalam perdebatan suporter dan media.

Tuntutan tidak berhenti pada Vinicius, sebab "As" memandang bahwa Bernardo Silva harus mendapatkan peran lebih besar, khususnya dalam laga-laga besar, sebagai salah satu opsi yang mampu memberi lini tengah Real Madrid lebih banyak kreativitas dan penciptaan peluang.

Seruan untuk memberikan Carlos Espai menit bermain lebih banyak juga semakin meningkat, setelah pemain tersebut menentukan dua pertandingan musim ini melawan Espanyol dan Elche, meskipun Mourinho tidak memainkannya dalam laga terakhir kontra Atletico Madrid.

Hal ini muncul di tengah pertanyaan lain seputar pengelolaan pelatih asal Portugal itu terhadap menit-menit ofensif, khususnya karena Kylian Mbappe jarang ditarik keluar lapangan, yang membuka pintu bagi perdebatan lebih luas mengenai bentuk susunan utama Real Madrid pada periode mendatang.