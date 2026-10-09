Staf teknis Real Madrid di bawah komando Jose Mourinho tengah bekerja menata ulang pemikiran taktikal mereka selama jeda internasional saat ini, di mana tim pelatih telah menetapkan dua prioritas utama untuk menjalani fase mendatang; prioritas pertama adalah menyusun landasan yang mampu mengembalikan pemain Brasil, Vinicius Junior, ke performa gemilangnya yang biasa, sementara prioritas kedua berfokus pada penyesuaian sejumlah aspek di lini tengah untuk menjamin kendali yang lebih besar atas jalannya pertandingan pada fase-fase tertentu, di samping memberikan ketangguhan dan kekompakan yang lebih besar di lini pertahanan.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", keluhan Mourinho terhadap wasit seusai pertandingan derbi, meski sepenuhnya sah mengingat jelasnya tayangan gambar, bagi sang pelatih bukanlah pembenaran atas hasil negatif melawan Atletico Madrid maupun kekurangan yang jelas dalam penampilan; sebab suasana kritik diri mendominasi di internal tim, dan tim pelatih memanfaatkan jeda yang membentang sekitar tiga pekan untuk memikirkan dan merenungkan perubahan yang perlu diambil.

Tim pelatih memandang Vinicius sebagai bagian mendasar yang tak tergantikan dalam sistem, dan terlepas dari keraguan atas keikutsertaannya sebagai starter, tengah dikaji penyesuaian yang mungkin dilakukan pada gaya bermain untuk mengembalikan kilau sang bintang Brasil yang sedang menjalani awal musim terpahitnya sejak pandemi corona dengan mencetak satu gol dan menyumbang tiga assist dalam delapan pertandingan pertamanya.

Sebaliknya, Mourinho menunjukkan kepercayaan penuh kepada sang pemain setelah ia menjalani 652 menit sebagai pemain keempat yang paling banyak bermain di belakang Valverde (654 menit) dan duo Courtois serta Mbappe yang bermain di seluruh menit (720 menit), dengan catatan bahwa Vinicius mencapai titik terendah penampilannya di Stadion Metropolitano dan menjadi pemain tim yang paling sedikit menyentuh bola dengan 22 sentuhan, bahkan dibandingkan para pemain cadangan Camavinga (24 sentuhan) dan Bernardo (26 sentuhan), serta hanya mencoba satu dribel sukses dan menuntaskan delapan umpan saja.





Mourinho terus membela Vinicius dengan mengulang ucapannya: "Siapa yang memberikan segala yang dimilikinya di lapangan, tidak diwajibkan memberikan lebih," seraya menyatakan kepuasannya atas komitmen sang pemain sebesar 100% terhadap instruksi defensif, dan meski perubahan dalam cara bermain belum tampak di lapangan, perubahan itu mungkin terwujud dalam membebaskan sang bintang Brasil dari penarikan terus-menerus ke posisi bek untuk menutup sisi kiri, dengan salah satu pemain lini tengah yang akan mengemban tugas tersebut.

Pada saat yang sama, tim pelatih berupaya menentukan bentuk poros ganda guna memberikan kekompakan yang lebih besar di lini tengah, mengingat ini adalah lini yang unsur-unsurnya belum mapan, di mana Mourinho bersikeras menerapkan skema taktik (4-2-3-1) yang memungkinkannya membebaskan Jude Bellingham di posisi gelandang serang, dan talenta Inggris itu menjawabnya dengan brilian dengan mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan melawan Rayo Vallecano, Malaga, dan Espanyol, serta menyumbang dua assist melawan Real Sociedad, tanpa memikul tanggung jawab menutup sisi kiri yang kini ditutup oleh Vinicius.

Data teknis menyoroti musim pertama Bellingham bersama Real Madrid, ketika pemain Inggris itu menjadi poros perubahan taktik yang digagas Ancelotti dan berakhir dengan meraih dua gelar La Liga dan Liga Champions Eropa; sebab saat itu, dalam absennya Mbappe, pelatih Italia itu menempatkan Bellingham sebagai gelandang serang di belakang Vinicius dan Rodrygo, sementara tim beralih dalam situasi bertahan ke skema (4-4-2) dengan sang bintang Inggris mengemban penutupan sisi kiri.

Hasil pertandingan menunjukkan bahwa keikutsertaan Valverde di poros ganda tetap menjadi pilihan yang tak terbantahkan, yang mengakibatkan dicobanya empat pasangan berbeda di lini tengah selama delapan pertandingan; di mana duet Valverde dan Bernardo Silva meraih kemenangan di seluruh pertandingannya melawan Espanyol, Real Sociedad, dan Rayo Vallecano, sementara duet Valverde dan Camavinga mencatat kemenangan mudah atas Malaga dan kekalahan melawan Real Betis, dan duet Valverde serta Trent menjadi pilihan terpaksa melawan Inter Milan, sedangkan kemitraan yang ditargetkan untuk masa depan antara Tchouameni dan Valverde meraih kemenangan susah payah atas Elche dan jatuh secara jelas melawan Atletico Madrid.