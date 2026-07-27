Dengan demikian, winger kanan berusia 23 tahun Bakayoko menjadi target transfer utama Elang Hitam, yang sedang mencari cara untuk tetap bersaing dalam perebutan gelar Süper Lig dengan rival sekota Galatasaray dan Fenerbahce.

Namun, kesepakatan potensial itu kemungkinan besar akan sangat membebani klub Turki tersebut secara finansial. Di Istanbul, mereka bersiap menghadapi tuntutan biaya transfer yang jauh di atas 20 juta euro. Leipzig baru merekrut pemain kidal itu pada tahun lalu dari PSV Eindhoven dengan nilai 18 juta euro dan mengikatnya dengan kontrak hingga 2030.

Langkah ke Bundesliga itu juga tampaknya menjadi bagian dari penyesuaian arah baru di bursa transfer. Sebelumnya, upaya mendatangkan Salah mendominasi tajuk utama seputar klub. Mantan pemain FC Liverpool yang kini tanpa klub itu memang sempat berada dalam negosiasi dengan Besiktas, tetapi saat ini semua indikasi menunjukkan bahwa transfer besar tersebut tidak akan terwujud.

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Bursa transfer: Siapa saja yang sedang diminati Besiktas?

Selain upaya di sektor ofensif, manajemen Besiktas juga secara paralel tengah memburu tambahan kekuatan untuk lini pertahanan. Saat ini, nama teratas dalam daftar incaran adalah Leo Pereira dari Flamengo Rio de Janeiro. Namun, apabila pemain yang sudah empat kali memperkuat tim nasional Brasil itu memutuskan menolak pindah ke Bosporus, ada dua alternatif dalam daftar klub Turki tersebut.

Selain Chabot dari Stuttgart, yang memegang peran penting bersama Die Schwaben di bawah asuhan pelatih Sebastian Hoeneß dan masih terikat kontrak hingga 2028, Igor Julio dari Brighton & Hove Albion juga menjadi opsi.

Bek Brasil berusia 28 tahun itu saat ini juga sedang didekati secara intensif oleh FC Schalke 04. Namun, klub asal Gelsenkirchen tersebut sejauh ini belum mampu membuat terobosan dalam pembicaraan dengan The Seagulls. Dengan PAOK Saloniki juga ikut dalam persaingan, rival dari Istanbul itu kini bisa saja benar-benar menggagalkan rencana transfer Schalke.