Al Hilal menerima pukulan mengejutkan sebelum dimulainya pertandingan melawan Neom, setelah pemain asal Maroko Yassine Bounou mengalami cedera saat proses pemanasan, sehingga staf teknis yang dipimpin pelatih asal Italia Simone Inzaghi terpaksa memainkan kiper asal Arab Saudi Mohammed Al Owais sebagai penggantinya di saat-saat terakhir.

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Namun, keadaan tidak berjalan sesuai keinginan Al Hilal, setelah Al Owais tampil kurang meyakinkan, dan tim mengalami kekacauan di lini pertahanan yang dimanfaatkan Neom untuk menempatkan tuan rumah dalam situasi yang sangat sulit selama babak pertama.

Koulibaly menempatkan Al Hilal dalam kesulitan

Pada menit ke-15, penderitaan Al Hilal bertambah setelah bek asal Senegal Kalidou Koulibaly mencetak gol bunuh diri melalui sundulan ke gawang timnya sendiri, sehingga memberikan Neom keunggulan lebih awal dan menempatkan Al Owais dalam ujian berat sejak awal.

Gol tersebut datang pada saat Al Hilal sedang berusaha melewati kejutan keluarnya Bounou, sehingga tugas Inzaghi menjadi semakin rumit di tengah ketertinggalan timnya satu gol dari lawan yang memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri yang jelas.

Keluarnya Al Owais yang keliru memperbesar krisis

Menjelang akhir babak pertama, rangkaian kesalahan Al Hilal tidak berhenti, setelah Mohammed Al Owais keluar dari gawangnya secara keliru pada menit ke-44, sehingga bola sampai ke area penalti Neom di tengah kekacauan pertahanan yang jelas, dan Amadou Koné memanfaatkan situasi itu untuk mencetak gol kedua bagi tuan rumah.

Dengan demikian, keluarnya Bounou secara mendadak dari lapangan berubah menjadi krisis nyata bagi Al Hilal, setelah Al Owais gagal menutupi ketiadaan kiper asal Maroko itu dengan semestinya, sementara lini pertahanan yang dipimpin Koulibaly justru memberikan Neom keunggulan ganda.

Neom mengukuhkan rekornya melawan Al Hilal

Sebuah statistik dari jaringan "Opta" menambah beratnya situasi Al Hilal, setelah menunjukkan bahwa Neom meraih kemenangan di seluruh tiga pertandingan di mana mereka mencetak gol pembuka dalam lima jornada pertama Liga Roshn musim ini.

Dengan demikian, keunggulan Neom dua gol atas Al Hilal menempatkan tim itu dalam menghadapi rekor yang mencolok bagi lawannya, terlebih tim tersebut telah membuktikan pada awal musim kemampuannya mempertahankan keunggulan ketika lebih dulu menggetarkan gawang.

Perkembangan ini terjadi pada saat Al Hilal telah memasuki jornada keenam dengan catatan sempurna, setelah meraih kemenangan dalam lima pertandingan pertamanya dan mengumpulkan 15 poin, sebelum pertandingan melawan Neom berubah menjadi ujian sulit akibat cedera Bounou dan kesalahan-kesalahan individu yang memberikan tuan rumah keunggulan besar.

Ketertinggalan Al Hilal dari Neom dengan skor 0-2 di akhir babak pertama merupakan hal yang jarang terjadi bagi tim itu di liga profesional, karena terakhir kali mereka tertinggal dengan selisih dua gol atau lebih di antara dua babak adalah melawan Al Fateh pada Mei 2025, ketika mereka mengakhiri babak pertama dengan tertinggal dengan skor yang sama, sebelum bangkit di babak kedua dan membalikkan keadaan dengan meraih kemenangan berskor 4-3.