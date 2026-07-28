Klub Al Nassr berhasil meraih kemenangan pertamanya di kamp latihan luar negeri, menjelang dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027, dengan mengalahkan sebuah tim kasta ketiga.

Al Nassr mengalahkan Merida, yang bermain di Divisi Tiga Spanyol, dengan skor 2-0, dalam pertandingan persahabatan kedua "Al Alami" di kamp latihan luar negeri mereka di ibu kota Portugal, Lisbon.

Mohamed Maran membuka keunggulan bagi tim Saudi tersebut pada menit ke-11 pertandingan, sebelum Haroune Camara menambah gol kedua pada menit ke-58.

Pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, direktur teknik tim Al Nassr, memulai pertandingan hanya dengan 3 pemain asing, yaitu dua pemain Brasil Bento dan Angelo, serta bek Prancis Mohamed Simakan, sebelum menurunkan pemain Brasil lainnya Wesley dan pemain Irak Haidar Abdulkarim pada babak kedua.

Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi tim asuhan pelatih Australia tersebut di kamp latihan luar negeri mereka di Portugal, setelah mereka menderita kekalahan mengejutkan pada pertandingan persahabatan pertama, menghadapi tim cadangan klub Benfica, dengan skor 1-2.

Perlu diketahui bahwa pelatih asal Portugal Jorge Jesus, direktur teknik Al Nassr sebelumnya, hadir di kamp latihan "Al Alami" sebelum pertandingan, dan berjabat tangan dengan para pemain serta pelatih baru Ange Postecoglou.