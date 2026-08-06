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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Setelah kejutan Al-Ittifaq, Al-Nassr sendirian tanpa transfer di Liga Arab Saudi

Transfers
Al Nassr FC
Al-Ettifaq
Saudi Pro League
Arab Saudi

Kapan "Sang Klub Dunia" Memulai Transfernya?

Klub Al Nassr menjadi satu-satunya klub di Liga Roshn Saudi yang belum melakukan transfer apa pun selama periode bursa transfer musim panas saat ini.

Klub Al Ettifaq telah menyelesaikan transfer musim panas pertamanya, kemarin Rabu, melalui perekrutan Bersant Celina, gelandang serang timnas Kosovo, dengan status transfer bebas, menyusul berakhirnya kontraknya bersama klub Yunani AEK.

Transfer pertama Al Ettifaq di bursa transfer musim panas ini datang setelah klub mendapatkan persetujuan dari komite rekrutmen Liga Saudi, setelah sebelumnya klub tersebut terikat sejumlah pembatasan finansial.

Dengan demikian, semua tim di Liga Roshn Saudi telah menyelesaikan setidaknya satu transfer di bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, kecuali Al Nassr yang hingga kini belum merekrut satu pun pemain baru.

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Al Riyadh
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Saudi Pro League
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Al Nassr FC
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Al Fateh FC
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Al Nassr telah menyepakati dengan klub Spanyol Real Mallorca untuk merekrut gelandang asal Portugal mereka, Samu Costa, selama periode bursa transfer musim panas saat ini, namun transfer tersebut belum rampung hingga kini akibat pembatasan finansial yang dikenakan pada Al Nassr.

Menurut laporan sebelumnya dari surat kabar Saudi "Al Riyadiah", Al Nassr mengalami pembengkakan besar dalam jumlah utang, yang mencapai 800 juta riyal, sehingga mengharuskan penerapan pembatasan finansial terhadap klub yang membuatnya tidak bisa melakukan transfer baru.

Hal ini terjadi di saat sang juara bertahan Liga Saudi membutuhkan sejumlah transfer baru, terutama menyusul kepergian pemain asal Kroasia Marcelo Brozovic dari tim, setelah kontraknya berakhir pada akhir musim lalu.

Para pendukung Al Nassr berharap krisis tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin, terlebih karena Liga Roshn Saudi akan dimulai satu minggu dari sekarang.

Al Nassr akan memulai perjalanannya di Liga Roshn pada Sabtu 15 Agustus mendatang, saat menghadapi Al Fateh pada pekan pertama kompetisi.

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